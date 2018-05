Expectativa por el desarrollo de la Jornada Internacional de TEA en CRESTA

Se desarrolla hoy la Jornada Internacional de Trastorno del Espectro Autista, (TEA) en el CRESTA, a cargo de las reconocidas profesionales en psicología, Ángela Lucía Sánchez y Marcela Nuñez Manosalva, provenientes de Colombia y bajo la coordinación del Lic. Jorge Hirsh.

Sobre la iniciativa, la Directora de Salud Municipal, Dra. Isabel Tarchinale, indicó: “Tenemos una mirada distintas al resto de las charlas que hemos tenido, con una mirada internacional. Esto nace desde los Centros de Primera Infancia, se han hecho diagnósticos de nenes de problemas serios, que ya se están trabajando con los equipos y las familias y ya que venían al país estas profesionales fueron invitadas a estar acá”.

Al respecto, la profesional, Ángela Lucía Sánchez, manifestó al respecto que “ha sido exitosa la experiencia de su intervención dentro del Espectro Autista, tanto en diagnóstico diferencial y evaluación a edad temprana que es importante y que genera un pronóstico de vida a nuestros niños distinto. Llevo 18 años dedicada al autismo, es una mirada inclusiva y de transdisciplinariedad, dar la oportunidad de que su rehabilitación sea dentro de un contexto natural, no una escuela especial. Debemos diagnosticarlos, no etiquetarlos”.

Por su parte, la profesional Marcela Nuñez Manosalva destacó que “básicamente, es entender que un niño no es una etiqueta; no es un trastorno; está inserto en una familia y cuando esta debe integrar un diagnóstico así en su vida, es muy importante mirar cómo se tienen que organizar la misma a partir de ese momento, la intervención no solo debe ser en este niño, sino en todos los vínculos”.

Destacó que la temática “exige capacitación vocación en los profesionales y búsqueda de conocimiento y articulación de las redes que intervienen en este proceso

Asimismo, la Coordinadora de los Centro de Primera Infancia, Lennix Díaz, destacó la importancia de contar con estas profesionales en la ciudad, como así también el apoyo recibido para concretar la iniciativa en la ciudad.

Cabe mencionar, que dicho encuentro, estará dirigido a profesionales de la salud, educadores, estudiantes avanzados de carreras afines, padres de familia y público en general.

Los ejes temáticos que se abordarán son: Detección temprana en TEA; Diagnóstico y diagnóstico diferencial; Intervención en Crisis; Acompañamiento psicológico a las familias desde una perspectiva sistémica; Trabajo personal del terapeuta y acompañante terapéutico, entre otros temas.

El Estado debe aportar

El Intendente Carlos Sánchez, dijo en la oportunidad ante todos los presentes: “desde siempre hemos tratado de trabajar en la primera infancia, creemos que ahí está el futuro de nuestras comunidades. En este caso, creo que es importante el apoyo que se debe también desde el Estado, aportar”.

