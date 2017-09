Fabiano junto al Subsecretario de Coordinación Gubernamental en La Plata

Durante el miércoles por la mañana el arquitecto y candidato a concejal de Cambiemos, Roberto “Peto” Fabiano, mantuvo una reunión en la ciudad de La Plata con Juan Pablo Becerra, quien se desempeña en el Ministerio de Gobierno como subsecretario de Coordinación Gubernamental de la Provincia.

En la misma se habló fundamentalmente de seguridad vial, un tema que preocupa a la población local y que ha sido uno de los ejes de Cambiemos Tres Arroyos desde sus inicios. El referente local pudo contarle como se ha trabajado desde el bloque actual de concejales sobre la temática a través de la propuesta del Consejo de Seguridad Vial y los proyectos presentados y a presentarse.

“Tuvimos un encuentro muy interesante, al subsecretario le pareció muy bueno nuestro plan de seguridad vial, y me entregó muestras del material vial disponible, me contó sobre las capacitaciones para inspectores, proyectos para obtener primer carnet con mayor exigencia y para renovación para mayores de 60 años, talleres y demás cuestiones, y se puso a disposición de Tres Arroyos para seguir avanzando en estos temas”, resaltó Fabiano.

Además sostuvo que “Becerra me contó sobre el proyecto de Ley de Seguridad Vial que ya tiene media sanción y que se espera su aprobación en octubre. Esta es una Ley que contempla muchas cuestiones nuevas y que el municipio debería adherir y reglamentar cuando llegue el momento”.