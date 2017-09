Fabiano: “La gente tiene necesidad de hablar y de ser escuchada”

El candidato a concejal de Cambiemos y Presidente del PRO en la ciudad, Roberto “Peto” Fabiano, destacó el apoyo y la visita de funcionarios del Ejecutivo Provincial y Nacional a la ciudad, como así también la actividad que habitualmente desarrollan desde el espacio denominada “timbreo” que les permite “dialogar y escuchar” a la gente.

“Estamos bien y sentimos el apoyo del gobierno nacional y provincial; todos los representantes han dado muestras claras que recorren de manera permanente el país. En campaña se intensifican las visitas y en la ciudad, han llegado varios de ellos y eso nos alienta y nos da muchas ganas de seguir trabajando, más aún con el apoyo ya brindado en las paso a nosotros por parte de la comunidad”, dijo Fabiano.

Destacó que desde Cambiemos “no ponemos carteles, pasacalles, solo hacemos una campaña limpia y no solo en el sentido de la cartelería, sino en trabajar con propuestas sin pelear con la oposición. En el timbreo escuchamos de todo. Es notable lo bien que te recibe la gente, aún siendo y manifestando ser opositores. La gente cuando vos la escuchas, tiene mucho para decir. No son todas críticas; valora cosas que hacen el gobierno municipal, el provincial y el nacional. La gente tiene necesidad de hablar y de ser escuchada”, remarcó.

Fabiano, recordó a LU24 que fue Secretario de Obras Públicas durante la gestión de Raúl Correa y aclaró que fue elegido solo por el aspecto profesional no por vinculación política.

“También fui concejal suplente con Carlos Aprile y ocupé alguna banca puntualmente por licencias de algunos”, agregó.

Consideró además que la ciudad ha tenido una evolución notable y favorable desde aquel entonces. “Ahora hay dinero; hay aportes de la provincia y la nación que en aquellos años nada. Todo cambió mucho, la ciudad creció y mejoró mucho. Urbanísticamente a mi criterio nunca hubo un plan a largo plazo y se pensó siempre más en el auto que en la gente, y yo veo más la ciudad desde la gente, que desde el auto”.

En este sentido, comentó que en el Día Mundial Sin Autos, que hoy en la ciudad trabajará una ONG que realizará un evento en Colón e Hipólito Yrigoyen, que se llama ‘Parking Day’, es algo simbólico”, indicó.