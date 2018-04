Falleció el ex intendente vecinalista de Pinamar, Blas Altieri

En el día de hoy, a los 68 años de edad, murió el número uno del vecinalismo pinamarense, el ex jefe comunal y ex líder del Movimiento Unidos por Pinamar (MUPP), Blas Altieri.

El reconocido dirigente distrital del vecinalismo, cnco veces intendente, luchaba contra el cáncer hace una década y media, pero finalmente la muerte lo encontró a los 68 años de edad, alejado de la política hace un buen tiempo y dejando hace poco polémicas declaraciones.

"Para mí no tuvo nada que ver (Alfredo Yabrán), era inocente. Es una opinión muy personal, pero creo que los custodios se pasaron de rosca, quisieron quedar bien con el jefe, que ni les había pedido eso… estoy segurísimo, porque nunca Alfredo puso un reparo en nada", dijo a principio de año en una entrevista concedida a Perfil, en referencia al asesinato de José Luis Cabezas.

Fuente: La Tecla