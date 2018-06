Fallos en el sistema de Visa: desde la Cámara Económica aseguran que el problema es de Telefónica

El presidente de la Cámara Económica de Tres Arroyos, Javier Gallardo, habló con LU 24 luego de que comerciantes de la ciudad denunciaran fallas en el sistema de cobro con tarjeta de crédito Visa.

Gallardo expresó que “es una situación preocupante, más en época en que el efectivo esta corto, entonces todo el mundo se maneja con tarjeta. Desde el jueves en algunos locales, y desde el viernes otros, no funciona la tarjeta”.

Sobre la problemática indicó: “Me han informado que depende de Telefónica, hoy a la mañana hemos hecho un sondeo muy importante en la ciudad y realmente los que tiene Visa por internet u online, están funcionando, no han tenido un problema en ningún momento. Los que tiene problemas con la Visa son los que trabajan con Telefónica, así que realmente estamos esperando que la gente de Telefónica nos dé una respuesta a este hecho que ya hace dos o tres años atrás ya pasó”.

“He hablado con la gente de la Federación Económica hoy a la tarde para que ellos se pongan en contacto, ayer hablé con la gente del Bapro en Buenos Aires que me derivó a la gente de Prisma, que sería la dueña de Visa, pero Prisma no me ha dado señal de vida. Realmente ahora estamos tratando de verlo por el lado de Telefónica. Cuando queremos manejar a altos niveles, no nos atienden directamente”, agregó.

Finalmente reiteró su preocupación ya que “estamos a 10 días del Día del Padre, que es una fecha de las claves que tiene el comercio para poder generar venta”, cerró.