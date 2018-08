Faltante de medicamentos por la suba del dólar en la farmacia de los municipales

La incertidumbre por la escalada del dólar alcanzó a los supermercados, pequeños comercios y farmacias. Es que los aumentos de precios, la restricción en la venta de medicamentos, por ejemplo, y los pedidos de espera se hacen sentir desde ayer en la región.

Consultado por LU 24 al secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales, Roberto García, sobre la situación de la farmacia del gremio dijo que “es terrible lo que está pasando, en Argentina con la suba del dólar, hay mucha incertidumbre y ahora no hay precios en droguerías”.

“Ayer estábamos cotejando un medicamento a la razón de 1200 pesos, y hoy mirábamos temprano cuando había y en pantalla aparecía 1600 pesos. La verdad es que hoy no conviene vender y mucho menos comprar”, expresó y agregó que luego los precios de pantallas en algunas droguerías habían desaparecido y en otras marcaban faltantes.

Aseguró que la situación en la Farmacia Sindical hoy es que se pudo vender lo que había en stock. García manifestó que se pensó en dejar de vender al no poder comprar en las droguerías. “Es imposible no solo sostener esta farmacia, sino cualquier farmacia o un kiosco”.

Además indicó que “estamos viviendo una situación muy grave en el país y ahora, hasta el lunes a que hable Dujovne, y nos diga realmente lo que pasa en el mercado, el mercado no va a demostrar nada. Mientras el mercado no demuestre nada uno va a estar con la incertidumbre si no sabe primero que es lo que va a comprar y segundo, que no puede vender”.

Movilización en contra del plus médico

El gremio de los municipales, forma parte de la Mesa Sindical y hoy se realizó una movilización en contra de los cobros indebidos del plus médico.

Al respecto García comentó que “toda esta situación económica trae aparejado que los reclamos se intensifican porque el dinero no alcanza. Entendemos que no pueden ser buenos los acuerdos con las obras sociales, con los círculos médicos, hay un montón de variantes pero la salud no se puede jugar de esta manera. A esto hay que ponerle un freno, ponerle un marco regulatorio y que se arreglen las obras sociales. En este contexto lo veo muy complicado”, cerró.