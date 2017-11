Familiares de Katherine Moscoso piden que se aparte el fiscal de la causa

La familia de Katherine Moscoso, la chica asesinada en Monte Hermoso en 2015, pidió que el fiscal Mauricio del Cero se aparte de la causa al encabezar una marcha que comenzó en la Municipalidad de Bahía Blanca y continuó en fiscalía.

Según cita el portal Lanueva.com, “Queremos un fiscal que esté a la altura de las circunstancias […] Trajimos más de 40 testigos, el trabajo lo estamos haciendo nosotros”, dijo Ezequiel Moscoso, tío de la víctima.

“Encima decís [por Del Cero] que nosotros tenemos la culpa de que hayan asesinado a la nena. No tenés que pelear con la familia, sino con los asesinos de Katherine y meterlos en cana”, sostuvo.

“Fiscal Del Cero, cero compromiso con la familia Moscoso. Hace 3 pidiendo justicia”, gritó en la puerta de la fiscalía Wanda Banegas, prima de Katherine.

Desde Acciones Feministas también pidieron que el fiscal Mauricio del Cero se aparte de la causa tras “dos años y medio de impunidad”.

“Mientras el fiscal Del Cero esté en ese cargo aparentemente no va a haber justicia. No queremos funcionarios que cobren un sueldo por hacer un trabajo que no saben hacer”, dijo Verónica Bajo, una de sus integrantes.

Y agregó: “¿Cómo se puede ir a dormir en paz un funcionario de la justicia sabiendo que tiene en los ojos la mirada de esta gente? ¿Cómo puede ir a cobrar el sueldo sabiendo que esta familia espera justicia? Se habla de femicidio de poder y no lo sabemos, pero cuando vemos las características pensamos en María Soledad Morales, de Catamarca”.

Distintas organizaciones sociales adhirieron a la convocatoria a través de Facebook.