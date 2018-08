Familiares de Lazarte aseguran que la muerte de Curruinca “se podría haber evitado” (video)

Pablo Herrera, el tío de Santiago Lazarte, joven que está detenido acusado de terminar con la vida de Leonardo Curruinca tras un enfrentamiento que estaría originado por un robo, consideró que lo sucedido “se podría haber evitado”, y relató el derrotero de la familia para poder alejarlo de las adicciones.

“Desde los 7 años tenemos a él y a la hermana desde que su mamá se quitó la vida. Fue cuando se lo pedimos a mi cuñado y lo tenemos nosotros desde ese entonces. Nosotros tenemos 3 hijos. Los 5 tuvieron la misma crianza. Santiago fue creciendo, hasta que en cierta edad empezó a relacionase con gente que no tendría que haberse juntando. Después empezó el calvario a los 14 o 15 años, cuando empezó a tomar, a drogarse. Cansó a todo el barrio; le robó a todo el barrio e hizo muchas cosas malas. Nosotros lo llevamos al CPA; recorrimos la fiscalía; cuando pasó lo de la parrilla le pedimos al comisario de ese entonces llorando que lo metiera preso. Nosotros mismos lo denunciamos, porque sabíamos que de esa forma lo resguardábamos a él, porque con ese camino que llevaba, era su muerte o lo que terminó finalmente pasando”, comentó afectado por la situación.

Agregó que el viernes a la noche “se llenó de patrulleros el barrio buscando a Santiago, que había robado una moto. Nadie lo vio con la moto, pero según dicen uno solo. Va la policía para La Calera con uno de los chicos de Curruinca, la encuentran a la moto y pienso que esa noche se solucionaba todo si él hacía la denuncia y el no quiso; y esa misma noche lo meten preso por oficio, pero al no haber denuncia lo tienen que largar entre las 4 y las 7 de la mañana. Este chico Curruinca, según comentarios, van él y otro más con fierro en mano, y lo sacan corriendo a Santiago, y llegan a Almirante Guise donde se origina la pelea. Hay testigos pero nadie quiere hablar por miedo, que no se a quien le tienen miedo. Le empezaron a pegar, algunos dicen que el cuchillo lo llevaba Curruinca y otros que era Santiago, yo no sé quién lo tenía. Lo que si se es que murió un chico, que tenía una esposa embarazada y que se podía haber evitado todo esto. Está mal toda la familia, porque nosotros también tenemos hijos, y entendemos la situación. Quiero aclarar que siempre hicimos todo para que lo internaran y nos decía que como era mayor él tenía que hacerlo, porque todos hablan y no saben cómo fueron las cosas”, dijo Herrera.

Agregó que Santiago Lazarte por estas horas está preso en la ciudad de Bahía Blanca.