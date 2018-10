Familiares y amigos de Rocío Burgos marcharon para pedir Justicia

Esta tarde, familiares y amigos de Rocío Burgos, la joven baleada en la noche del sábado 13 de octubre en un episodio que continúa siendo investigado, pidieron Justicia movilizándose por las calles céntricas de la ciudad.

Daiana Burgos, hermana de la joven herida, expresó a LU 24 que “estamos por la inseguridad, estamos cansados de todo, esta vez le tocó a mi hermana, le dieron un disparo en la cabeza”.

Sobre el estado de salud de Rocío contó que “hoy abrió sus ojos, tiene todo el cuerpo hinchado, llora, le hicieron una traqueotomía el día martes, ella no respira por sus propios medios. Su cerebro está dañado”.

También aseguró que la semana que viene seguramente la estarán trasladando a Tres Arroyos. “No queremos que la traigan a la ciudad porque en el Hospital Penna de Bahía Blanca está muy bien atendida. Si va a venir a Tres Arroyos queremos que venga a un lugar que tenga neurocirujanos, neurólogos y neumólogo también”, expresó.

Aseguró que los involucrados en el caso tiene pedido de detención, pero que no los encuentran. “El viernes fui a hablar con el Fiscal Lemble, pero me atendió el instructor Valderrey y una mediadora, me dijeron que nada ni nadie va a entorpecer este caso porque hay que hacer Justicia”, comentó.