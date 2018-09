Farmacias bonaerenses suspendieron la atención a afiliados del PAMI

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires comunicó que por falta de pago las farmacias bonaerenses no dispensaran tiras, insulinas, ni medicamentos a jubilados del PAMI hasta el martes. Además advirtió que si la situación no cambia se extenderá a los pacientes ambulatorios. Solicitan cambiar el acuerdo con la obra social ya que "las condiciones económicas son completamente diferentes".

“La dirigencia farmacéutica provincial informó que las farmacias bonaerenses suspenderán el crédito a los pacientes del PAMI”, comienza el comunicado de prensa donde se informó la medida. Agrega también que “no suspenderán la atención a sus pacientes, pero resulta imposible seguir sosteniendo la prestación al PAMI con descuentos que publicita la obra social a costa de los farmacéutico".

El colegio justifica la medida de fuerza: “En este contexto inflacionario los atrasos de pagos desde el mes de abril afectan a los profesionales y pacientes. El PAMI no quiere revisar el convenio firmado a comienzos de 2018, en condiciones económicas completamente diferentes”.

Además advierten que si no reciben “una respuesta positiva de las autoridades del PAMI, la medida de fuerza irá creciendo con ambulatorio”.

La respuesta del PAMI

Fuentes de la Obra Social de los Jubilados, sin embargo, negaron tal situación. Aseguran que la relación comercial es con los Laboratorios, y no con las farmacias, y aclararon que a la fecha no se registran deudas.

"PAMI cumple regularmente con las fechas de pago de los consumos mensuales de medicamentos, tal como está estipulado en el convenio con la Industria Farmacéutica", aseguraron fuentes al portal de noticias Infocielo.

En ese contexto, exhortaron a las farmacias a cumplir con el convenio "PAMI-Industria" que se encuentra vigente, y a asegurar "la normal dispensa de medicamentos, con los beneficios de precios diferenciales para todos sus afiliados y los descuentos habituales que brinda el PAMI".

Aseguran que el nudo de la discusión está en la relación entre Laboratorios y Farmacias, y remarcan que las autoridades del PAMI recibieron durante la semana a representantes de ambos sectores, para apuntar "un acuerdo, sin afectar la prestación habitual de los afiliados". El diálogo, aseguran, seguirá la semana próxima con una nueva convocatoria.

Fuente y Foto: Infocielo.