Farmacias normalizan atención a PAMI mientras se discute un nuevo convenio

Jorge Lamberta, integrante del Colegio de Farmacéuticos de Tres Arroyos, habló con LU 24 y afirmó que luego de haberse producido un corte días pasados para los medicamentos especiales de los afiliados de PAMI, que tienen una cobertura del cien por ciento, que la situación está normalizada.

“Estamos en un período màs de calma, ya que en estos días hubo un poco de movimiento ya que durante cinco días estuvo suspendido el servicio de medicamentos especiales del cien por ciento de PAMI, producto de una deuda que en este momento está transitando por el mes de abril; no es que no se cobre desde abril sino que han quedado saldos pendientes”, enunció.

Relató que “el convenio de PAMI es entre la industria farmacéutica y el Estado, y lo que sucede es que hubo un atraso en la entrega de las notas de crédito que tiene que hacer la industria a las farmacias, y la industria dice que es porque el PAMI no les gira los fondos a ellos pero en realidad por convenio nos tendrían que girar a nosotros esas notas de crédito los laboratorios lo que provocó que la Confederación Farmacéutica y los Colegios de distintas provincias del país suspendieran el servicio hasta haber habido un cobro”.

Para resolver la situación, Lamberta manifestó que “se hizo un adelanto por parte de PAMI y una parte por parte de la industria farmacéutica y si bien no se regularizó la deuda atrasada ahora está en proceso, y se encuentran dialogando porque a fines de este mes de octubre se termina el convenio actual que estamos atendiendo y hay que ver cómo se va a renovar”.

Atención normalizada

“Se está atendiendo normalmente, y dentro del esfuerzo que se trata de hacer, las farmacias durante el corte seguimos atendiendo todo lo que es medicación ambulatoria, de recetas comunes, no de planes especiales, para tratar que los jubilados no se queden sin medicamento, porque sabemos que a la larga estas cuestiones se terminan resolviendo, por lo que tratamos de no aportar más problemas, sino tratar de generar una especie de solución a nivel local”, agregó.

El convenio vigente

El profesional indicó que “el convenio vigente se firmó en abril, con los precios de los medicamentos de febrero menos un cinco por ciento, pero lo que ocurre es que el precio se actualizó sólo dos veces, y la brecha promedio es de un dieciocho por ciento”, dijo y puso como ejemplo que “un medicamento que se utiliza para la acidez estomacal sale 645 pesos y para PAMI es de 500 pesos, por lo cual se está haciendo un desfasaje importante y cuando recién arranco el convenio esa diferencia no llegaba a cinco puntos; ahora como està muy alta los laboratorios quieren rever el contrato”.

Variaciones importantes en los precios

“Hubo variaciones importantes en lo que respecta a los precios en general, hay laboratorios que han subido un poco más, y sobre todo se nota en los medicamentos de venta libre, que han aumentado mucho más que los que se venden bajo receta”, sostuvo.

Respecto al nuevo convenio, Lamberta se mostró optimista para la renovación del contrato con PAMI, “ya que si no se llega a algo concreto van a prorrogar el que se encuentra vigente”, dijo.