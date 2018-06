Fátima Florez llega con “Fátima Super Star” al Teatro Municipal el viernes 15

El sábado 15 de junio, a las 21:30, se presenta en Tres Arroyos Fátima Florez, con su espectáculo Fátima SuperStar, producción conjunta con Lino Patalano, espectáculo escrito y dirigido por Norberto Marcos.

En contacto con LU 24, Fátima dijo estar “trabajando muchísimo, con muchos eventos, mucho teatro, y vuelvo a Tres Arroyos con el nuevo Show que estrené en Mar del Plata, el que obtuvo el Estrella de Mar de Oro, estuvimos con localidades agotadas en Rosario la semana pasada, y así en todo el país, Salta, Jujuy, Tucumán Mendoza y San Juan, està buenísimo”.

“No voy sola, somos 25 familias que hacemos esta gran gira en todo el país, vamos con músicos en vivo, sonido de última generación; son cuarenta imitaciones y está Fernando Samartín, que me acompaña cuando hago Pimpinela, y como Cacho Castaña cuando hago Valeria Lynch, y hace la mejor imitación de Sandro”, y también llega Julián Labruna".agregó.

La gente me dice “compré la entrada hace dos meses, te vengo esperando, te sigo en la tele, gracias por lo que das, lo que hace que uno deje el alma en el escenario, es un espectáculo completamente nuevo que armé durante todo el año el año pasado, para que la gente se sorprenda y seguir siempre renovando al público”, dijo.

“Siempre trabajé y aprendí de los mejores, cuando me tocaba ser parte de otras cabezas de compañía, fui una gran esponja que absorbió todo; me quedaba entre bambalinas y no “hueveando” en camarines”, relató Fátima.

“Soy muy agradecida porque tengo el Oro en Carlos Paz y el Oro en Mar del Plata, que más se puede pedir”, dijo Fátima, quien imitó al aire a Susana Giménez, a Mirtha Legrand y a Cristina Kirchner.

“Sígannos en las redes, en Instagram, que ahí vamos a poner fotos de la gira; llevo a Cristina, a Vidal, a Michetti y Lilita Carrió, que van a decir lo suyo, es imperdible”, expresó.

“Gracias a toda la gente de Tres Arroyos, nos encontramos el viernes en el Teatro Municipal”, concluyó.