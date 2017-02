Federal C: Ciclista obtuvo el primer triunfo y dejó sin punta a Huracán

Huracán Ciclista de Gonzales Chaves, como local, obtuvo el primer triunfo en el torneo Federal C de fútbol a expensas de Huracán de Tres Arroyos por 1-0. El único gol fue obra de Godoy, a los 34 minutos del primer tiempo. De esta manera se ilusiona con poder alcanzar la clasificación. En tanto, Independiente de San Cayetano derrotó por 1-0 a Sportivo y se trepó a la punta de la tabla de posiciones.

En el primer tiempo, el Globo tresarroyense contó con no menos de 4 situaciones claras para convertir pero debido a la mala puntería de Lucio Barroca, en dos ocasiones, una de Domínguez y otra de David Boquín, en un mano a mano que le sacó Coronel, no pudo abrir el marcador. En consecuencia, el local aprovechó la única que tuvo en esos primeros 45 minutos, luego de que Espinal derribara en el área a Godoy, y este mismo cambiara el penal por gol.

En el complemento el elenco chavense emparejó las acciones, más con garra y corazón que con fútbol, el Globo de nuestra ciudad no pudo repetir lo del primer tiempo y prácticamente no generó peligro. Los cambios hechos por Leo Gómez no dieron el efecto deseado y así Ciclista se fue aferrando al triunfo que le permite seguir vivo en el certamen.

Huracán Ciclista: Coronel; Cedrés, Freidíaz, Corvalán y Tavieres; Riganti, A. Paradisi, Sueyro y Estarley; Pego y Godoy. D.T.: J. Villanueva.

Huracán: Álvarez; Caro, Espinal, Zanel y Uzidinger; Domínguez, Fritz, Ciccioli y Barroca; Boquín y Vannieuwenhoven. D.T.: L. Gómez.

Gol en el primer tiempo: 34m Godoy, de penal (HC).

Cambios en el segundo tiempo: en Ciclista ingresaron Quintela por Cedrés, I. Paradisi por Riganti y Rodríguez por Estarley; en Huracán, Otreras por Domínguez, Sánchez por Uzidinger y Cattanio por Vannieuwenhoven.

Árbitro: F. Elgart.

Cancha: H. Cilcista (G. Chaves)

Posiciones: Independiente 8 puntos, Huracán (TS. As.) 7, Sportivo 4 y Huracán Ciclista 3.

Próxima fecha (5°): Huracán – Independiente y Sportivo – Ciclista.