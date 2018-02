Federal C: Dura caída de Quilmes en Coronel Pringles

Se jugó la segunda fecha de la Región Pampeana Sur del Torneo Federal C de fútbol, en Coronel Pringles, debutó en la competencia Independiente de la vecina ciudad y le propinó una dura derrota a Quilmes tras vencerlo por 2 a 1, jugando todo el segundo tiempo con un hombre menos.

La caída para el Cervecero sin dudas es muy dolorosa, sobre todo porque el equipo pringlense lo ganó en la última pelota del partido, tras un error del arquero Silva.

A Quilmes le costó acomodarse en el partido, en el primer tiempo casi no llegó al arco de Angladette, jugando con pocas ideas, con muchos pelotazos y poco juego colectivo, se destacó lo hecho por Loustau en la mitad de la cancha. Con un tiro libre, a los 18 minutos del primer tiempo, Independiente se puso en ventaja por medio de José Luis Acosta y desató el festejo de toda la parcialidad pringlense.

El Cervecero fue a buscar el empate, sin claridad pero teniendo la pelota, hasta que a los 41' de la primera etapa llegó la igualdad tras una buena definición de media de vuelta por parte de Luis "Vizcacha" Aramendi.

En el epílogo del primer tiempo, el partido estuvo demorado tras una dura infracción de Pinedo sobre Gastón Di Croce, por lo que el jugador de Independiente vio la tarjeta roja y el jugador de Quilmes tuvo que dejar la cancha tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.

Los de Espinal cambiaron la cara en el complemento aprovechando el hombre de más, se vio una mayor fluidez en el juego, hubo mucho movimiento, y preciso, del balón, la entrada de Franco Ávila le dio frescura al conjunto quilmeño que tuvo varias situaciones de gol pero falló en la definición y además el arquero Angladette tuvo una gran tarde con varias intervenciones de importancia.

Corrían los 49 minutos del complemento, cuando Silva tuvo una mala salida, Aquiles Heim aprovechó el error del golero de Quilmes y puso el 2 a 1 definitivo para que Independiente se quede con los tres puntos en su debut en la competencia. El Cervecero recibió un duro "mazazo" y complicó su futuro en este Federal C.

Independiente (2): Angladette; D.Lorca, Pinedo, Zanel y Fernández; L. Lorca, Aguirre, Fritz y Heim; Acosta y Hombre. DT: Ezequiel Grilli.

Quilmes (1): Silva; Sabatini, J. Espinal, Colonna y C. Espinal; Daloisio, Loustau, Armesto y Di Croce; Maldonado y L. Aramendi. DT: Omar Espinal. Luego ingresaron Avila, Viera y Lozano.

Goles en el primer tiempo: 18m. Acosta (Independiente) y 41m. Aramendi (Quilmes).

Gol en el segundo tiempo: 49m. Heim (Independiente).

Expulsado: a los 50m. del primer tiempo Alan Pinedo (Independiente).

Cancha: Independiente.

Arbitro: Daniel Ramundo.