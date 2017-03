Federal C: Huracán le ganó a Sportivo 3 a 2 y clasificó a la segunda ronda

El globo tresarroyense definió el pleito en los primeros 45 minutos ya que ganaba 3 a 0 y estaba muy cómodo en la cancha, con tareas individuales destacadas en la primera mitad como la de Cattanio, Caro - autor de dos goles - y Cicioli, que a lo largo del partido y fundamentalmente en el segundo periodo se comió la cancha siendo de lo más importante que presentó el equipo local. Domínguez fue el otro autor del gol del Globo de media distancia pasando la pelota por abajo del golero.

Mientras que Sportivo San Cayetano no tuvo solidez defensiva, más el golero Aranguren que no dio ningún tipo de seguridad, fue cómplice de dos goles, aunque ofensivamente mostró peligro cuando toco por abajo, mostro delanteros rápidos, pero la historia estaba escrita desde el primer tiempo, sólo un milagro podía revertir este partido, una ráfaga donde Huracán perdió el control Fhur primero y después una media chilena espectacular de Baigorria marcaron el descuento, pero Huracan cerró bien el partido, aunque resintió su esquema en la segunda parte, otra vez con Boquín sin estar del todo bien, quien jugó todo el segundo tiempo; Zanel se fue lesionado, pero logrando el objetivo de pasar a una segunda ronda de este certamen.

Ahora el albo deberá esperar dos semanas para volver a jugar y conocer cuál será el rival que va enfrentar a manera de play off.