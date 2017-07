Federico: “Contar con al menos dos nuevos concejales sería muy bueno para los años que se vienen”

El precandidato a primer concejal por “1País”, Julio “Pity” Federico, auguró un escenario político de cara a las PASO, donde espera que su lista pueda tener los votos suficientes para el ingreso de mínimamente dos concejales, al igual que Cambiemos; mientras el resto de los cupos serían para el vecinalismo.

De esta manera, manifestó que “hay un reconocimiento de la gente hacia nuestro bloque de que se ha trabajado siempre, pero la verdad es que no sé cómo saldrán las cosas. Ojala que nos salgan bien. Para nosotros eso sería poder contar con un bloque de dos a cuatro concejales. Sería muy bueno e importante, para mirar de acá hacia adelante los años que se vienen”.

Otros dos concejales, auguró que posiblemente pudieran obtener por arrastre Cambiemos “y el resto el vecinalismo”, dejando de esta manera fuera de su consideración, al espacio que representa Florencio Randazzo y a Unidad Ciudadana de Cristina Fernández de Kirchner.

“Estaría bueno que la oposición tenga la mayoría en el concejo, para que muchos proyectos que hoy los tenemos frenados pudieran salir”. Remarcó el actual edil.

“La gente votará el 13 y se sabrá la verdad, pero veo buena onda cuando caminamos la calles y a la gente con ganas de ir a votar y esperando un cambio en el concejo”, aseguró a LU24 esta mañana.

Reconoció que esta es una campaña “intensa y con mucho trabajo. Es lo que hacemos durante todo el año, pero en tiempos electorales hay que caminar muchísimo más”.

Federico hizo hincapié en que “hay muchas necesidades. A la gente no le alcanza la plata para llegar a fin de mes y lo ves en distintos barrios de la ciudad, hay falta de cloacas en distintos lugares. En Colegiales, La Aceitera, Ruta 3 Sur y Santa Teresita. Lo mismo Barrio Olimpo; es una problemática de todos los barrios y también uno ve que no la está pasando bien la gente, no hay trabajo. Es algo que se está generalizando en todo el país”.

En este sentido, el precandidato de “1 País”, consideró que cuando “uno ve que se podrían asfaltar los caminos rurales, uno no es que no esté de acuerdo, pero vas recorriendo y te das cuenta de que hay otras prioridades. La Aceitera no tiene cloacas, sala de primeros auxilios, una plaza; ni hablar del gas y del agua. Lo mismo sucede en Santa Teresita que sí tienen sala al menos. Ahora, estamos en el barrio boca trabajando con los vecinos para que llegue el gas; trabajando con el intendente, porque si bien cada uno tiene la ideología, pero cuando está la gente en el medio, está bueno que se junte la política para resolver estas cosas”, observó.