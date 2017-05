Federico: “Ví a Aprile junto a un alto funcionario de Infraestructura y me dio pena que fueron al Puente Roca y no a la Escuela 501”

El edil del Frente Renovador Julio “Pity” Federico manifestó, de visita en LU 24, su preocupación luego de que ayer ediles de Cambiemos junto al subsecretario de Desarrollo de Infraestructura Local, Luis Giménez, recorrieran distintas obras en la ciudad y no establecimientos educativos que desde hace un tiempo considerable vienen solicitando reformas por diversas problemáticas edilicias, muchas de ellas urgentes, como las de la Escuela 501, y las escuelas N° 3 y 14.

“Estoy preocupado porque veía a Laura Aprile junto a un alto funcionario de Infraestructura y me dio pena que fueron al Puente Roca y no a la Escuela 501, a la 3, o a la 14, donde venimos pidiendo hace rato que se arreglen los techos. Hubiese sido importante llevarlo a la Escuela 501, que realmente hace falta ya una respuesta, porque cada vez que llueve se inunda. Llevarlo y que vea la realidad de lo que pasa era fundamental”, destacó.

Agresividad fuera de las escuelas

El edil también destacó la problemática registrada a la salida de las escuelas con los adolescentes, luego de que se difundiera un video donde dos jóvenes se toman a golpes de puño afuera del exColegio Nacional.

“Me preocupa mucho la agresividad que hay fuera de la escuela. Los pibes tendrían que estar pensando en la escuela y no en estas peleas y esto pasa hace rato en la ciudad. La maestra antes iba a la escuela a enseñarte y ahora debe hacer contención en el colegio, por la situación de cada chico. Veremos si en la semana nos podemos reunir con directivos para ver cómo fue la situación. Antes había efectivos fuera de la escuela para controlar y nos preocupa mucho los segundos que pasaban y nadie intervenía. Una maestra se ve gritando. Esto es responsabilidad de todos, debemos dar la seguridad cada uno en el rol que le toca, todos en conjunto trabajar de la mano en este tema. Además me preocupa la falta de compromiso; los chicos se pelearon de manera salvaje y ese padre hay que felicitarlo por frenar eso, y la maestra que se vio imposibilitada a hacer que esto finalice”.

Elecciones: “Si me toca estar lo haré”

Sobre anuncios políticos a nivel local y definiciones de listas dentro del espacio que integra manifestó Federico: “ojala que el grupo tenga los mejores candidatos y representar a la gente de la ciudad de la mejor manera y hacer la mejor elección. Si me toca estar lo haré, como lo he realizado durante todo este año; trabajando; con la responsabilidad que me corresponde. Yo seré lo que me digan que tengo que ser. Me gustaría ser candidato. Yo siento que me he ganado un respeto dentro del Concejo, pero es una decisión que no la tomaré yo, sino el espacio, que es amplio. Se habla con gente del GEN acá y parte del radicalismo también, pero no sabemos aún nada”, sostuvo.

Rendición de cuentas: “Una mirada distinta a la del vecinalismo”

En cuanto a la rendición de cuentas, aseveró que tienen “una mirada distinta a la del vecinalismo, estamos evaluando. Los números que ellos dicen son lo que estamos analizando, y no compartimos mucho. Es una posibilidad que no la aprobemos”.