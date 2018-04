Denuncia penal de Federico y Garrido por audios que involucran a Sánchez

Tras la polémica por los audios difundidos que involucran al intendente Carlos Sánchez, donde se asegura que este habría amenazado a la familia de Andrea Oliva recientemente fallecida, con no permitirle retirar el cuerpo de la morgue, trascendió que el Jefe Comunal, realizaría una presentación formal ante la justicia. Los concejales de la oposición Julio “Pity” Federico y Martín Garrido, también realizaron una denuncia penal.

Garrido indicó a LU24: “Hicimos la denuncia, porque nos parece que es cumplir con nuestro deber de funcionario público. Nos llegan esos audios donde se está involucrando o se dice que el intendente podría incurrir en una irregularidad, y donde también hay algunas frases en los audios que a nosotros nos parece o suena a amenazas que no sabemos a quién van dirigidas. Cuando nos llegan, lo debemos poner a disposición de la justicia. No podemos permitir la utilización política de un hecho lamentable, y en este punto, es aparte la utilización que se le ha dado de algunas personas que podrían estar vinculadas a un sector político. Cuando Oliva desmiente o dice que no existió lo que se dice en el audio, por un lado nos deja la tranquilidad de saber que se hizo lo correcto, porque entiendo que esta persona deberá ser citada por la justicia para que aclare y si esto no existió también para que se investigue, porque entendemos que atrás de esto hay una cuestión política, donde se jugó con el dolor de una familia, y queremos que se investigue esta operación política que se ha hecho de este hecho lamentable que ocurrió en Reta”.

Por su parte, “Pity” Federico destacó que hay que ser respetuosos de la familia y señaló: “tenemos la responsabilidad como funcionarios de ir a la justicia y hacer lo que corresponde hacer la denuncia y ahora será la justicia la que deba investigar este tema. Si es así que el intendente quería cambiar que había médico cuando no lo había, nos parecía gravísimo e íbamos a hacer institucionalmente en el Concejo lo que correspondía si fuese así y el marido de la fallecida dice que no es así. Iremos a declarar cuando nos llame la justicia, pero tiene que haber un responsable. No conozco personalmente a Magnetti, pero lo que se nombra es que es esta persona y en los audios dice haberse comunicado con funcionarios y con concejales locales, es claramente alguien vinculada a Cambiemos y deberán ser la justicia y funcionarios locales los que salgan a aclarar quien tiene vinculación con esta persona. Hemos llegado a algunas imágenes donde la persona mencionada si es ella está sentada junto a Mauricio Macri, y con la Diputada Aprile habría compartido momentos en Reta con ella y Horacio Espeluse también. Es algo lamentable, cuando se habló de trabajar por la ciudad y de hacer cosas en conjunto y no está bueno que se demuestre que acá hay una operación política en el medio. Ojala la justicia avance y pueda investigar. Hable con Garate le conté lo sucedido y si puede averiguar si estas relaciones que se mencionan son así”.

Sobre la organización Rayito de Sol, Garrido indicó que “desde nuestro espacio no conocen sobre lo que sería un comedor allá, ni tampoco la presencia de esta mujer, porque una vez a través de ella se gestionaron unos juegos para una plaza que se inauguró y hasta fueron a la inauguración los funcionarios municipales, evidentemente esta mujer tienen contactos, porque nosotros recordamos que cuando la concejal Moreno estaba al frente de la oficina de Desarrollo Social de la Nación en la ciudad, cada vez que se gestionaba una ayuda había que hacer una presentación de documentación importante y justificar, había una estructura que no permitía estas cosas y la práctica que podemos entrever que se está realizando es de vieja política que es lamentable y termina ensuciando a toda la política y todos los que realizaban un trabajo social. Cambiemos vino a hablar de la transparencia y hacia dónde se dirige la ayuda, cuál se brinda a cada familia”, sentenció.

El concejal Federico, consideró bienvenida la ayuda que venga para cualquier localidad “ahora hay que enfocarse cómo viene; si tiene alguna desprolijidad y está la otra parte, que tiene que haber un responsable, porque sino, cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera y hay que respetar la figura del intendente y si lo es o no, la justicia lo dirá; y si esto no es así, pasa algo más grave, que haya alguien referenciada a Cambiemos que tiene vinculación con funcionarios locales, a su vez con dirigentes nacionales, y sale en un audio, diciendo que esto no se lo van a llevar de arriba, y eso no es la política, yo creo que es tratar de acompañar al delegado de Reta , tratar de resolver los problemas, porque si hay algo que tendríamos que estar discutiendo hoy es como está la salud en las localidades y estamos analizando esto. Me preocupa y mucho”.