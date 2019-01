Felipe Ellis: “esta carrera es fantástica”

El Enduro de Claromecó se está transformando en un clásico del verano. Este año hubo una gran cantidad de inscriptos como así también mucho público presente disfrutando del espectáculo. El mejor en motos fue un conocido de esta competencia, ganador en la edición anterior y con una carrera en pleno crecimiento, el bahiense Felipe Ellis llegó primero que todos, aunque esta vez tuvo que luchar bastante para quedarse con la carrera.

Tras finalizar la entrega de premios, Ellis se tomó unos minutos para hablar con LU 24 y dijo que “es un lugar donde me hacen sentir como en mi casa, estoy más que contento porque pudimos sacar la victoria que este año fue un poco más difícil. Me vino muy bien el cambio en la pista, me siento muy cómodo en el circuito trabado, este año estoy con un nuevo proyecto con moto nueva y marca nueva, así como también más pilotos y de más calidad. Ésta carrera es fantástica”.

“Tuve que parar a cargar, intenté apretar para que la pérdida no sea tan grande, salí con todo después de la recarga, no pensé que iba a alcanzar tan rápido a Sánchez y lo fui a buscar e intentar pasarlo, fue una carrera muy limpia, nos respetamos un montón”, explicó el piloto, al tiempo que agregó que “mantuve hasta la última vuelta y puede llegar un poco más tranquilo, en el salto de la llegada festejé porque ganar te da ese plus, hace dos semanas estoy con la moto nueva, no corrí ninguno de los dos enduros que hubo antes”.

“La moto me sienta bien y es una buena preparación para el enduro del verano, voy a estar mucho más preparado y con mejor fierro. Esto es un equipo, no es solo el piloto, tenemos mucha gente que trabaja y este año esperamos que se corte un poco la mala racha”, indicó.