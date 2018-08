Felipe sigue estable pero grave: “No hay síntomas de inmovilidad”, dice la familia

Se conoció un nuevo parte médico de Felipe, el niño tresarroyense que se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras presentar un daño cerebral producto de una sacudida o fuerte golpe, presuntamente ocasionado por su padrastro.

El mismo fue brindado por familiares directo del bebé, y expresaron a LU 24 que “se mantiene estable, sin fiebre. Los análisis de sangre salieron bien, y le habían sacado el respirador porque el nene puede respirar por sus medios”.

Asimismo se mostraron sorprendidos por la filtración de información que supuestamente habría sido brindada a través de un informe médico o de la justicia, donde indica que Felipe sufre una parálisis de un lado de su cuerpo. Esto no sería así ya que sostienen que el nene no se despertó y hasta que no pase el tiempo no se puede saber los daños que quedaron.

También contaron que ayer lo pudieron ver y Felipe movió el brazo izquierdo y la mano. “Tiende a querer abrir los ojos, tiene movimientos de párpados que es una muy buena señal”, aseguró Genoveva, tía de Felipe.

Además contó que anoche convulsionó y no se sabe si es producto de una medicación fuerte que se le está dando, o por el gran daño neurológico que sufrió Felipe.

“Se desconoce si esto va a ser algo crónico o temporal, se le está pasando medicación desde anoche para este problema de las convulsiones, lo cual mantiene a Felipe sedado nuevamente, o sea que el despertar de Felipe se atrasa un poco más de lo esperado”, explicó

Finalmente indicó que “si el nene sigue estable, sin convulsionar, se le retirará gran parte de la medicación, con lo cual no es tan invasivo para el nene, también le van a sacar la sonda que tiene en la boca y se la van a pasar a la nariz”.