¡Feliz cumple Benedicta!: hoy celebra sus 103 años

Benedicta Pizarro celebra hoy su cumpleaños 103. Nacida en Tres Arroyos, el 7 de mayo de 1916, vivió un tiempo en Río Colorado cuando se casó y después regresó a la ciudad.

Madre de tres hijos, dos varones y una mujer, tiene 13 nietos, un bisnieto y un tataranieto: “ya tengo a toda la familia completa”, le dijo a LU 24.

Contó que trabajó en el campo junto a sus padres: “Cuando tenía 14 años ordeñaba, cocinaba y después le daba de comer a los pollitos”, recordó.

“Hasta ahora estoy bien, nunca he tenido ni una gripe, ninguna enfermedad de tener que estar en cama”, reveló.

“El doctor me dijo que coma bien y me tome medio vaso de vino, y lo sigo tomando”, finalizó con una sonrisa.