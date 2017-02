Feriado sin agua y fuerte reclamo de un vecino del centro

Un vecino de esta ciudad formuló un fuerte reclamo por la falta de agua en su vivienda, un departamento en pleno centro. Según su testimonio, intentó comunicarse con Obras Sanitarias pero no obtuvo una respuesta satisfactoria.

“Nos comunicamos desde el mismo domingo, pero no nos contestó nadie. El lunes nos atendieron y nos dijeron que no tenían ni idea si había agua en Colón, pero finalmente era un sereno quien nos respondió. Nos dijo que habían ido a revisar pero no vino nadie, porque nosotros estuvimos todo el día. Volvimos a llamar a las 6 de la tarde, pero desde el lunes hasta hoy no nos respondió nadie. Un conocido de Obras Sanitarias vino a revisar, pero no corre una gota de agua, hay cero presión”, describió.

“Este hombre nos dijo que cuando vuelva de vacaciones la gente que no está en la ciudad, puede ser peor la situación todavía. Estamos juntando agua en bidoncitos, en botellones, porque no hay para el inodoro, para la ducha, como si viviéramos sin ese recurso”, sostuvo el vecino.