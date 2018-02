Fernández: “Atrasos en aportes de Provincia y Nación hacen peligrar continuidad de obra pública en el distrito”

El Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Hugo Fernández, trazó un panorama respecto a la situación que presenta la continuidad de la obra pública en el distrito, y dio a conocer la posibilidad que no puedan continuar alguna de las que se encuentran en ejecución, “ante la demora administrativa y burocrática”- , tal como lo calificó el propio Fernández, de las administraciones de los gobiernos nacional y provincial, que deben liberar los fondos y pagar los certificados a las empresas, para poder cumplir en término con los contratos firmados.

“Una situación compleja, hay obras paralizadas”

“Es una situación bastante compleja, lo venimos trabajando hace un par de meses ya que hay muchas obras en danza y por una situación u otra están paralizadas o han podido avanzar muy poco”, describió y agregó: “hemos hecho muchas gestiones, yo personalmente he viajado a La Plata y Buenos Aires para gestionar junto al Intendente, y también hemos impuesto de esta situación a la diputada provincial Laura Aprile”.

Seguidamente, el funcionario repasó las obras que esperan continuidad, y respecto a la de pavimento urbano en la ciudad cabecera, dijo que la misma “está en un 50 % de avance, a la vez que ya se hicieron las cuadras en los barrios fuera de las cuatro avenidas, también algunas del centro y queda todavía el cuadrante de calle Vélez Sarsfield y Domingo Vásquez, sector en donde sí se pavimentó Lamadrid, y existen algunas arterias donde se hizo el bacheo y falta la carpeta que va arriba”.

“La empresa ha manifestado que está dispuesta a rescindir el contrato”

Dijo Fernández que “desde el ultimo certificado de setiembre no llega ningún pago y la empresa ha manifestado que está dispuesta a rescindir el contrato, sobre todo por los aumentos de valores, ya que si bien la obra tiene redeterminación, estos son valores del 2016 y en este momento los insumos, con el aumento del dólar, aumentaron entre un 30 y 40 por ciento, por lo que la empresa comunicó la imposibilidad de seguir trabajando así, y tras las gestiones realizadas chocamos con el cierre del año por lo que deben habilitarse nuevos pagos hay un certificado que está en el Ministerio de Economía, la idea es que pueda cobrar algún certificado para que ver si la obra sigue. Le deben a la empresa unos 27 millones de pesos”.

Pavimento en Claromecó: Puede caerse el plazo de garantía de oferta

En lo que respecta a Claromecó, el Jefe de Gabinete, al igual que lo que explicó para Tres Arroyos, dijo que deben darse varios pasos, “ya que intervienen distintas reparticiones burocráticas, pero está todo presentado, los papeles están en orden, está la licitación hecha y adjudicada lo que no se pudo hacer es firmar el contrato y pedir el adelanto financiero, y el miércoles o jueves de la semana que viene vence el plazo de garantía de oferta que las empresas presentan para mantener la oferta de los valores, en este caso son 60 días”.

Agregó que esta obra “saldría administrativamente por Vialidad de Provincia, y al reunirnos junto al intendente días pasados con el Director Provincial de Vialidad, nos dijo que están trabados por un tema administrativo, por lo que la obra se estaría cayendo, habría que ver si hay que volver a licitar, veremos si de acá al jueves que viene –antes que venza el mencionado plazo - podamos certificar que el anticipo vendría en los próximos días y salvar este tema”.

Consecuencias

“Los daños colaterales que tiene parar las obras son muchísimos”, manifestó Fernández. “Hay contratos firmados, pero las empresas pueden incluso iniciar acciones legales por incumplimiento de contrato, es muy complejo, porque parar una obra pública significa no terminarla, el ejemplo vivo es el caso de la Secundaria de Villa de las Américas, se sabe que es muy difícil de que las empresas puedan retomar las obras y si las agarra otra empresa no puede saberse si hubo errores en el principio o en el final de la construcción, en caso de haberlos, a quién reclamar”, -ejemplificó- e insistió en que “al no haber una decisión política es muy difícil.

Las 35 viviendas: Un problema administrativo provincial retrasa el anticipo

“En igual situación se encuentra la obra de las 35 viviendas, que tiene contrato firmado desde octubre pasado, y no llego el anticipo financiero antes de fin de año por problemas de presupuesto y ahora el intendente estuvo con el Dr. Passaglia director del Instituto de la Vivienda quien confirmó que ya salió el anticipo, pero hay un problema de carga en la Provincia que no pueden solucionar, el tema no es la pérdida de tiempo sino el cambio de valores, porque se hace una problemática que es muy difícil de solucionar, y afecta a la mano de obra que no se puede aplicar y a la gente que quiere tener su casa”, relató.

Provincia cerró el SPAR y se retrasan obras de cloacas y agua

El Jefe de Gabinete dijo que también “hay una complicación sobre las obras que tenía el SPAR porque la Provincia decidió cerrarlo; también está demorada la obra de agua en Claromecó y cloacas en Orense, no son obras en que estamos involucrados porque son de Provincia, pero al tener el salto del dólar los costos se trasladan a las empresas y tenemos que encontrar una solución, estamos trabajando yendo a los ministerios para ver en que se puede avanzar, la diputada Aprile que pertenece al gobierno actual hace sus gestiones también, pero es una lástima que por demoras administrativas se puedan perder las obras que permitan al vecino que tenga cada vez mejor calidad de vida a través de ellas, que es lo que le interesa al vecinalismo; esperamos que se puedan destrabar estas obras y seguir en lo que es importante para nuestra comunidad”.