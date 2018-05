Fernández confirmó un pago parcial por las viviendas y advirtió que “no hay ecuación que cierre”

El jefe de Gabinete, Hugo Fernández, confirmó que esta mañana se acreditó un depósito de la Provincia por algo más de 700.000 pesos, imputables a dos certificados de la obra de las 21 viviendas asignadas a víctimas de usurpaciones. No obstante, advirtió que estos pagos son por trabajos realizados en noviembre y diciembre, y aún está pendiente una respuesta al planteo de la empresa de redeterminación de precios.

“No hay ecuación que cierre si, de una obra que se licitó en mayo del año pasado, hace un año, se reciben pagos con cinco o seis meses de atraso o se pretende continuar con los mismos valores después del desastre económico financiero del último mes. Vamos a ver de qué manera se puede readecuar el contrato para que la obra siga y se termine; esa es la idea y la voluntad de todos, porque en el medio está la gente que espera por su casa”, señaló.

Además, Fernández advirtió que el incumplimiento de los contratos trae consecuencias legales al Municipio, “porque la ley ampara a las empresas para que reclamen por mora, por mayores costos, y todas cuestiones a las que se debe hacer frente con dinero que es de todos los vecinos”. Y recordó que la Municipalidad de Tres Arroyos ya envió las intimaciones para el pago de las obras que presentan retraso, al tiempo que ya la empresa confirmó su decisión de rescindir el contrato por las otras 35 casas. En este sentido, admitió además que si bien la Provincia les indicó días pasados que podría haber algún desembolso de fondos por una cifra menor, que permitiría hacer algunas viviendas por administración municipal –tal como lo anunciara el arquitecto Mario Izurieta-, “es difícil ver cómo puede instrumentarse eso desde lo administrativo, además de que cuando uno se quema con leche, ve una vaca y llora, así que no quisiéramos seguir comprometiendo al Municipio. No tenemos que olvidarnos que en diciembre se votó un Presupuesto nacional con un 10% de inflación hace menos de seis meses, y ya se habla de un 25 a 30%. Así es imposible planificar”.