Fernando Rosanova: “Ballerini me cobró el segundo técnico para echarme”

El Director Técnico de Monte Basket, Fernando Rosanova, hizo su descargo luego de haber sido expulsado del campo de juego en el partido que disputaron Argentino y Monte Basket el pasado viernes. Rosanova tuvo que abandonar la cancha en el primer tiempo, luego de que los árbitros Pablo Ledesma y Jorge Ballerini le pitaran dos faltas técnicas, en consecuencia tuvo que ver el resto del match (que terminó con victoria del Bicho) desde el vestuario. En diálogo con la radio FM Monte (102.5), el entrenador, refiriéndose a Ballerini, dijo que: “Es una historia que se viene dando hace tiempo, ya arrancó el partido con sus típicas frases de que no tenía ganas de aguantarme y que me iba a echar. Ya todos los arranques de partido cobra cosas absurdas, se te queda mirando como provocando, pero el viernes ya se daban cosas muy brutas, entonces se escucha un manotazo a mano abierta contra Nico (Themtam) y le cobran falta técnica por protestar, en ese momento me enojo e insulto sí, me cobra una falta técnica Ledesma y Ballerini decide cobrarme el segundo técnico para echarme”.

“Le pedí disculpas a los chicos porque no pude seguir dirigiendo el partido, ellos tuvieron que afrontar el resto solo, fue todo un escándalo por algo que quisimos protestar porque ya habían pasado cinco o seis cosas muy brutas y que no cobraban” sostuvo Rosanova, y agregó que “cuando se hace algún pedido para que no nos dirija tanto Ballerini nos lo mandan más seguido, es una situación que se viene dando hace mucho”.