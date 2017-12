Ferrario: “El premio es un reconocimiento al rol del director”

Tras recibir el premio a la Excelencia Educativa 2017, acto que contó con la participación del Dr. Alejandro Finocchiaro (Ministro de Educación de la Nación), el Lic. Gabriel Sánchez Zinny (Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires) y la Prof. Nora Pinedo (Directora Provincial de Educación de Gestión Privada), el doctor Patricio Ferrario visitó los estudios de LU 24, donde compartió una amplia entrevista.

“Este reconocimiento pone en primer plano el valor del director; lo ha ganado gente de mucho valor académico, como el doctor Jaim Etcheverry, Mariano Nadorowski, personas con muchísimos más antecedentes que yo, pero entiendo que se premian las acciones y el rol del director. Hay investigaciones internacionales que hablan de la diferencia que hace el equipo directivo en el funcionamiento de un colegio. Yo fui director durante 30 años de la Escuela Agropecuaria. En segundo lugar, creo que me reconocen haber desempeñado esta tarea en el interior; porque en Buenos Aires es más fácil orientar un colegio de calidad, pero en el interior es más difícil, porque suelen faltar recursos y están las distancias también. Para un porteño, esto es un pueblo, de hecho en algunos casos tuvimos que explicar qué es Tres Arroyos, y dónde está. El tercer punto, creo, es la preocupación por la calidad y por hacer las cosas bien, que no es común en el ámbito educativo, en el que hay muchos reclamos, algunos de ellos con fundamento, pero no hay mucha gente con ganas de decir ‘hagamos, y si hay miseria que no se note’. Esto, entiendo, ha sido lo que se ha premiado”, sostuvo Ferrario, entre otros conceptos.