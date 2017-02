“Festa di San Faustino” para solteros o no enamorados en la Sociedad Italiana

El 15 de febrero, día después de San Valentín, en contraposición, se celebra la fiesta de los solteros o de los no enamorados, dejando fuera el romanticismo, las rosas y los chocolates.

San Faustino de Brescia es el santo de los que, por destino o por elección, no tienen pareja o aún no han encontrado un alma gemela; en muchas ciudades de Italia se organizan eventos para solteros en esa fecha.

Los integrantes del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana organizarán un encuentro el próximo miércoles a las 21 en las instalaciones de la entidad sita en Avda. Moreno 137. Si el clima acompaña, se realizará en el patio y en caso de mal tiempo en el interior. La propuesta va dirigida a todos los que quieran ir sol@s, con amig@s, con familiares y si no queda más remedio… con la pareja!

La idea es compartir juegos grupales con la coordinación del profesor Marcelo Daseville, además de tragos, bocaditos, música y charla.