Festival Latinoamericano de Teatro: esta noche se presenta “Gullermus Girls and love”

Esta noche en el Teatro Municipal a las 19 horas, se presenta la obra “Gullermus Girls and love”, realizada por dos Compañías de Catalunya, España: La Perduda y Sergei, de Salt.

Eva, productora del espectáculo, contó que Guillermus Girls and love habla de las peripecias de un club de drag queens en el empeño de crear un montaje con textos de Shakespeare para superar sus dificultades.

“En un principio vemos a las actrices pelearse por un texto que no entienden ni saben cómo montar, a medida que avanza la obra nos irán presentando escenas conocidas del bardo de Strafford que nos hablan de amor. Hablan del amor, porqué solo el amor no puede sacar del pozo”, agregó.