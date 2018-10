Fhurer apuntó contra Garate y el FR: “Espero que ahora entiendan lo que significa votar en defensa de convicciones y principios”

“Espero que ahora entiendan lo que significa votar, equivocado o no, en defensa de convicciones y principios”, expresó el concejal Matías Fhurer (Peronismo Renovador), luego de que el diputado Pablo Garate en la sesión de ayer en la Cámara de Diputados de la Provincia votara en contra de la posición de su bloque. Fue el único legislador del Frente Renovador en oponerse a la ley que reformaba el fuero laboral, en una actitud que se asemeja a lo ocurrido tiempo atrás con la Rendición de Cuentas local.

Al ser consultado por LU 24, Fhurer señaló: “Debo decir que coincido con la posición del diputado, no se puede aprobar una ley de esa naturaleza sin despacho de comisión, se debió haber trabajado en ella y escuchar en forma previa a los sectores involucrados. No se debía permitir que se sancionara sin haberla trabajado y debatido, es una falta de respeto al cuerpo legislativo querer llevar a los diputados de las narices”.

Y el edil del Peronismo Renovador manifestó que “seguramente el diputado Garate votó en defensa de sus convicciones, aún en contra de su propio bloque. Tal como lo hice yo en el Concejo Deliberante de Tres Arroyos en oportunidad de aprobar la Rendición de Cuentas.”

“Con razón o no –es algo muy subjetivo-, un dirigente político debe votar de acuerdo a sus convicciones y principios, aunque ello signifique hacerlo en forma contraria a sus pares de bloque”, agregó.

“Espero que el propio diputado y sus compañeros del grupo político, ahora que lo están viviendo en carne propia, reflexionen sobre sus actitudes y declaraciones formuladas en el momento de juzgar mi actuación en esa oportunidad. Estoy convencido que hice lo correcto”, recalcó finalmente el concejal Renovador.

“Me preocupa que se vuelva a caer en los mismos errores”

En cuanto a la situación actual del peronismo, dijo que “se abren distintos caminos que no le hacen bien a la política, más que nada al peronismo, dejando la puerta abierta a que distintos espacio avancen sobre un camino mucho más allanado. Me preocupa que gente ya con gran experiencia avance “a los empujones o llevando a alguien de las narices” a esta división del peronismo donde no le hace bien a nadie, y vuelva a caer en los mismos errores que venimos cometiendo en los últimos años. Qué necesidad de hacer lo que estamos haciendo. Yo me incluyo, no me corro, soy parte del problema pero también del que quiere solucionar la cosa. No creo en la compulsa barata. Estoy convencido que hay gente joven y es necesario un recambio generacional.”.

Interbloque: “Formo parte de las decisiones no de las reuniones”

Sobre el interbloque peronista, explicó que “formo parte de las decisiones, no de las reuniones porque mis propios compañeros llevaron a esto de mi corrimiento, dirigido, por supuesto, por una cabeza de la cual no comparto sus políticas, ideas ni convicciones. Pero estoy muy conforme con el trabajo que se realizó mientras pertenecí”.