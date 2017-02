Fhürer cuestiona la eventual creación de la Dirección de Costas

El concejal por el Frente Renovador, Matías Fhürer, cuestionó la supuesta creación de una Dirección de Costas municipal, y aseguró que se trata de “una erogación más en cargos para el Municipio”.

“Hay tantos problemas en las costas, en las localidades balnearias que hemos recorrido todo el año, donde los vecinos y fomentistas nos han planteado toda la problemática que ha existido incluso desde antes de la temporada estival, y por eso nos preocupa que se genere esta nueva Dirección de Costas, cuando no se ha brindado a turistas y residentes ningún tipo de servicios ni acciones concretas en aspectos urbanísticos. No se puede pensar de ahora en adelante que viene un desarrollo urbanístico desde el Faro hasta el Caracolero sin resolver los problemas básicos de la localidad”, sostuvo Fhürer.

El edil recordó que en la gestión como gobernador de Felipe Solá, llegaron al Municipio “100.000 dólares destinados al proyecto de un puerto de pesca artesanal y deportivo, que nunca se concretó, y sería importante saber qué pasó con esos fondos, con esas ordenanzas vigentes respecto de los 1500 terrenos más el puerto, porque no sabemos a qué llegó eso. Y ahora se nombrará a una persona que ya cumple una función, secretario de Obras Públicas, para que ahora sea director de Costas, en una falta total de respeto a la comunidad”.