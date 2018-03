Fhurer: “la Escuela 501 no podrá iniciar las clases”

Matías Fhurer (FR), presidente de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante, advirtió acerca de los problemas que se presentaron en la obra de asfalto en la ciudad de Tres Arroyos y el freno al desarrollo de la misma tarea en Claromecó, y sostuvo que “se ha jugado con la ilusión de la gente y no se cumplen sus derechos civiles y sociales”. También anticipó que por demoras en los trabajos que se están llevando a cabo en el edificio, los alumnos de la Escuela 501 deberán ser trasladados a la 502, donde comenzarán las clases “en una situación compleja, donde se les cambia a los chicos su hábitat, su lugar de educación, uniendo dos poblaciones escolares totalmente distintas como si nada. Se había programado la fecha, la obra, los fondos, y uno pasa por la esquina y está todo en veremos. Es una situación de una desidia pocas veces vista en el partido de Tres Arroyos”.

“Es una lástima que se caigan las obras de pavimento, pero la empresa está en su derecho a no seguir sin cobrar por obras que ya realizó. Y continuar va a ser muy difícil, ya el intendente lo dejó bien claro, más allá de que existan las posibilidades, hay que volver a licitar y hacer un papeleo muy largo. La realidad es que la empresa cobró 29 millones, hizo trabajos por 50 millones y la obra era por 70. Hay 21 millones por cobrar que no están”, sostuvo Fhurer.