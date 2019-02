Fhurer presente en el lanzamiento de Alternativa Federal: “Garate no estaba y no lo vi”

El concejal tresarroyense Matías Fhurer estuvo este lunes en Mar del Plata en el acto de lanzamiento de Alternativa Federal del que participaron, entre otros, Sergio Massa, Miguel Angel Pichetto y Juan Schiaretti junto a un grupo de gobernadores peronistas. Juan Manuel Urtubey debió ausentarse debido a las inundaciones que afectan a Salta.

“Me llamó la atención algunas ausencias. Yo nunca salté de un lugar a otro y me mantuve dentro del espacio con otro nombre dentro del Concejo, pero la estamos peleando desde nuestro lugar. En el acto Garate no estaba y no lo vi. Tengo entendido que fue a alguna reunión puntual, pero desconozco lo que hizo”, aseveró.

En cuanto al armado político del espacio a nivel local, Fhurer advirtió: “el armado tresarroyense lo vamos a ir gestando a medida que la pelota vaya rodando. Hay gente que quiere colaborar y trabajar en una política distinta. Donde me invitan no voy y donde no tengo participación como espero tener, no voy tampoco”, destacó al respecto.

Sobre el acto en particular, indicó que se encontró con mucha gente conocida, amigos, dirigentes, “tratando de generar un espacio político de confluencia de muchas partes dentro del peronismo; dando una característica más ordenada de lo que se viene dando en otro sector. Fue un lanzamiento positivo y Urtubey también estaba, solo que lo llamaron y debió viajar a Salta”.

Destacó sobre el espacio conformado que “Todos son candidatos. Será una interna positiva dentro de la alternativa en todo caso y esto es lo sano, que puedan entablar diálogo los dirigentes de este calibre y quedarán los mejores. Ojala que esto se encamine hacia un nuevo gobierno. Un nuevo desafío”.

Agregó además que en el acto estaba presente en su carácter de concejal “y con gente que me acompañó y que colabora conmigo. Fui el único por Tres Arroyos y fui invitado por legisladores provinciales de otra Sección Electoral. Me alaga que me hayan llamado”, sostuvo.