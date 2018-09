Fhurer rompió con su bancada y armó el unibloque “Peronismo Renovador”

Tras varios días de idas y venidas en torno a su participación en el interbloque peronista, y manifiestas diferencias con la conducción local del Frente Renovador, el concejal Matías Fhurer rompió con su bancada, formuló fuertes criticas a sus ahora ex compañeros y decidió armar otro unibloque, el tercero que ahora tiene el Cuerpo Deliberativo, que denominó “Peronismo Renovador”.

Lo hizo mediante un comunicado que se reproduce textualmente:

“El día 5 de agosto los concejales Federico y Montenegro tras reunirse con el diputado Garate presentaron un proyecto en nombre del Frente Renovador sin mi firma, lo que no es ni usual ni corresponde, siendo yo presidente de ese bloque.

“Por el mismo, se afecta a mi persona y a mi función como Concejal ya que se dirigen a la Comisión Investigadora del Consorcio Pavimentador –que yo presido- para que emita el informe final de su trabajo, cuando lo correcto para quienes formamos parte de un mismo bloque político es que se pregunte en forma personal.

“Esta falta de respeto, violación a todo código y la desautorización pública hacia mi persona se las hice conocer a ambos concejales a quienes les solicité que retiraran ese proyecto en forma inmediata, de lo contrario me consideraba ofendido y expulsado “de hecho” del bloque, a pesar de ser su Presidente, puesto que sólo somos tres integrantes.

Igual comunicación tuve para con su conductor político el diputado Garate.

“Al no haber accedido a lo solicitado, me considero expulsado “de facto” del bloque del Frente Renovador, por lo que he decidido y comunicado en el día de hoy a la presidencia del Cuerpo la conformación de un bloque unipersonal al que he denominado “Peronismo Renovador”, nombre que refleja mi identidad y mi pertenencia.

“Lamento profundamente que en un momento de tamaña crisis económica y social que afecta a todos los argentinos y en especial a los sectores más vulnerables, salga lo peor de la política a la luz en nuestro Tres Arroyos, con actitudes como las que ocasionan el presente comunicado, que evidencian un alto grado de egoísmo, mezquindad, desagradecimiento y soberbia por parte de sus protagonistas.

“Al pueblo de Tres Arroyos les quiero decir que reafirmo mi compromiso de trabajar en forma responsable y honesta como Concejal sin traicionar mis principios y mis valores, que no han cambiado, que son los mismos que siempre he transmitido en mi actividad política tanto en las campañas electorales como en mi lugar de representación institucional: el H. Concejo Deliberante de Tres Arroyos.

“Y a quienes me votaron como parte del equipo del Frente Renovador que sepan que no me voy por propia decisión, sino que me expulsan “de hecho” del bloque como lo he manifestado, no respetando ni mi trabajo, ni mi trayectoria, ni mis decisiones en base a mis convicciones. No aceptan el pluralismo ni las opiniones distintas a las de su “conductor local” y actúan por “obediencia debida”.

“Voy a seguir como Concejal trabajando por las ideas y propuestas del Frente Renovador sin traicionar el voto que me ubicó como representante del pueblo en el H. Concejo Deliberante, y me permito dudar si quienes van a seguir usando ese nombre, hoy abrazados a quienes defienden a los responsables de los bolsos y de los cuadernos, no son los que traicionan a sus votantes”.