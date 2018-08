Fhürer sobre el acto del Presidente del PJ provincial: “Vi un rejunte de personajes”

El concejal del Frente Renovador, Matías Fhürer, visitó los estudios de LU 24 para hablar de su situación actual con el Frente Renovador y el interbloque peronista. Dijo “estar preocupado” y que “se malinterpretaron muchas cosas”. Además calificó al acto de la unidad peronista que encabezó el Presidente del Partido Justicialista provincial como “un rejunte de personajes”.

“Se me ha faltado el respeto”

“Estoy en el Frente Renovador”, aseguró, pero agregó: “Se me ha faltado el respeto”, en referencia a que no fue invitado a la organización del Festival del Día del Niño y tampoco recibió invitación formal de la visita del presidente del PJ provincial, Gustavo “Tano” Menéndez. “Me enteré por radio, todas estas cosas son una falta de respeto y yo no voy a comulgar con este tipo de acciones que está muy lejos de lo que yo quiero de la política”, expresó.

Sostuvo que esto obedece “a un desentendimiento político con los que lideran el espacio, en este caso el Frente Renovador”, aunque indicó que en el interbloque peronista se trabajaba perfectamente hasta que encontró límites.

“Uno concibe a la política, en mi caso por lo menos, desde la ética creo que eso es fundamental, si no parto de ese principio me quedó en mi casa. Lo hago porque me gusta, no soy obsecuente ni mucho menos con las personas que lideran espacios políticos. Yo tengo mi identidad política, considero que es necesario en estas situaciones tenerla pero por sobre todas las cosas por convicción. La política me apasiona. Hoy me debo a Tres Arroyos y quiero lo mejor para el partido de Tres Arroyos”, comentó.

“Rejunte de peronistas”

“En la foto de ayer vi un rejunte de personajes”, dijo Fhürer al referirse al acto de la unidad peronista que encabezó Menéndez. “Leía que dijeron que venga quien quiera que con los votos de Cristina no alcanza, yo eso no lo concibo, no es mi forma de pensar. Si digo que venga quien quiera estoy aceptando la falta de ética, aceptando gente que está procesada, aceptando gente que están en asociaciones ilícitas”, indicó.

“Actitud agresiva”

También hizo referencia a su relación con el ex concejal Sergio Soulé: “No puedo concebir que me denoste el concejal Soulé que nos teníamos confianza, nos defendíamos en el recinto, hemos hecho proyecto en conjunto y esta Soulé con un título que no tiene nada que ver con el desarrollo, se dedicó hablar exclusivamente de Matías Fhurer, a mí lo cual me alaga, me dan un empujón anímico para seguir esta carrera, me apasiona”.

Además concluyó que “la actitud que está tomando la gente que forma ese espacio político, y que forma nuestro espacio político, no han tomado una actitud conciliadora, han tomado una actitud agresiva, es la vieja política. No quiero más esta política. Yo quiero de acá en adelante la política de la acción, de los proyectos, de generar cosas para que Tres Arroyos este mejor”.

Rendición de Cuenta

En referencia al voto positivo de la Rendición de Cuentas del vecinalismo dijo que “he sido critico al vecinalismo pero con las cosas que están mal, no he sido critico por criticar, o no acompañé la Rendición de Cuenta por acompañar, la he acompañado por convicción, porque la vi, porque la estudie, por qué voy a rechazar una cosa que está bien hecha. Ahora toda una operación política atrás de esto, que sabemos que es de la vieja política. Me denostan, me ponen como candidato del vecinalismo son cosas que no tiene que volver a pasar. Estoy triste por eso, pero con más ganas que nunca”, explicó.

“Sigo en el interbloque peronista”

Al finalizar la nota destacó: “A mí me votó gente por el Frente Renovador, yo sigo perteneciendo a ese espacio político, soy peronista. Sigo en el interbloque hasta que me digan lo contrario. Hoy pertenezco al Frente Renovador con mi independencia de criterio, mi independencia de pensamiento y bajo mi ética de la cual quiero ser parte de una conformación de peronismo, pero diferente. No vale todo. La foto de hoy no la comparto”.