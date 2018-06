Fhurer: “voté a conciencia, no fui bajo los efectos de ninguna sustancia”

El voto en la Rendición de Cuentas profundizó las diferencias entre el concejal Matías Fhurer y el diputado Pablo Garate, surgidas en torno a las últimas elecciones. A las declaraciones del legislador, que consideró “un error” el apoyo del edil al oficialismo vecinalista, Fhurer replicó con dureza al indicar que “cada uno es libre de opinar lo que quiera, estamos en un país democrático. Como diputado provincial y con la responsabilidad que tiene, y su trayectoria política, puede decir lo que quiere pero evidentemente no ha leído bien y no conoce mi discurso. Además, entiendo que él también ha cometido errores”, sostuvo.

“El mío fue un análisis de un mes y medio con gente que entiende mucho de números, y voté en función de ese análisis. Garate puede decir lo que quiera pero el que analizó y votó la Rendición de Cuentas fui yo, y a mi entender, los números eran aceptables, tal como lo dije en la sesión, y por eso voté en ese sentido. Fue bien consciente mi voto, no vine al Concejo bajo los efectos de ninguna sustancia, levanté la mano bien alta para que mi voto se viera junto al vecinalismo, y además mi voto no definía nada, si me quisiera diferenciar para perder estaría en una maraña de despioles”, argumentó.

“Se habla de arreglos, pero quiero decirle a la gente que se quede tranquila porque eso puede suceder en otros niveles, pero acá votamos por convicción y pensando en los tresarroyenses. Además, teniendo tanto trabajo en la Cámara de Diputados, no sé si habrá tenido tiempo Garate de analizar la Rendición de Cuentas de Tres Arroyos”, cerró.