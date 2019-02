Fhurer y su posible candidatura a Intendente: “Me enorgullece, tiene capacidad y palabra”, dijo su madre

Consultada a “Chani” Sapag sobre la posible candidatura a intendente de Tres Arroyos de su hijo, el orensano Matías Fhurer, entre sonrisas dijo: “Algo me dijeron, no lo tengo bien en claro”.

Luego consideró: “Matías representa los valores, la honestidad, la pasión, el amor que tiene por Tres Arroyos y a mí me enorgullece y se forma todos los días, tiene capacidad y tiene palabra”.