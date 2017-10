Fiat ofrece oportunidades inmejorables para que adquieras tu 0 km

La firma Fiat Argentina continúa con las mejores promociones para que puedas adquirir tu 0 km para enero de 2018. Tras los festejos por el aniversario de la empresa, se puso en marcha un nuevo sistema llamado “Plan 220”. Jorge, vendedor de la empresa, informó que “seleccionás el vehículo que te guste; en la cuota 2 se adjudica con sólo el 20 por ciento de su valor y el cliente ya lo puede retirar. El pago es en pesos y en cuotas sin interés”.

Además, el integrante de la firma automotriz explicó que “si tenes un auto usado, a partir de la tercera cuota que llega con el valor de tu auto usado vas a poder estar retirando el auto de la línea Fiat, ese capital te va a servir para retirar tu 0 km. Si no tenes capital o usado, en la cuota 10 Fiat te lo entrega a través del crédito Fiat auto. Si contas con el certificado de discapacidad te hacemos el descuento también”.

“No hay motivo para que la gente no se pueda subir a su 0km. Si tenes un plan de la línea Fiat que dejaste de pagar porque no pudiste seguir, esas cuotas se incorporan en un plan “Subite” de Fiat para que puedan retirar el nuevo 0 km, que es un Palio, con los fondos que se tienen”, explicó.

“Esta promoción dura hasta 15 días más, la idea de Fiat es que a partir de enero puedan retirar su auto”. Mientras que dejó un número de teléfono para que los interesados manden un mensaje con la palabra Fiat al 2983252939 para interiorizarse.