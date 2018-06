Fideicomiso del Parque Industrial: Attema reclama a la comuna por extracción de tosca

Federico Attema, beneficiario del fideicomiso firmado con la Municipalidad oportunamente para la venta de terrenos destinados a la ampliación del Parque Industrial, manifestó a LU 24 su preocupación por la extracción de tosca del predio, hecho que ha sido reclamado ante las autoridades de la comuna oportunamente, sin obtener respuesta alguna.

“Esta mañana me sorprendí nuevamente al ver a una máquina retroexcavadora y una pala realizando trabajos, cuando hace unos seis meses planteé que si se continuaba sacando tosca, no se podrían hacer las fundaciones para construir, ya que se retira la base fundamental de las mismas”, advirtió.

Attema manifestó que “en reiteradas oportunidades he hablado con los responsables de la Municipalidad reclamando que dejen de extraer tosca que es el producto principal para una base de fundación para radicar una futura industria y se comprometan a hacer la limpieza de la basura y escombros depositados en esta cava, que no sirven para una base de fundación”.

“Nosotros somos beneficiarios del fideicomiso instrumentado y la comuna es la administradora de la venta de los lotes y la cobranza de esa venta, y después nos tiene que rendir cuentas, estamos preocupados por esta situación porque nos perjudica directamente, no solamente porque queda feo a la vista por una sucursal del basurero, sino porque no se va a poder remediar, salvo que se haga una compactación capa por capa como es la tosca, y no como lo hacen ahora que están tirando basura y no sirve para nada”, recalcó.

“Esto es un perjuicio directo económico para nosotros como beneficiarios del fideicomiso, màs allá de que la imagen deje mucho que desear, porque a un inversor, al ver esto lo desinteresa”, sostuvo.

“Yo tengo el plano de estas cuarenta hectáreas, esta subdividido, parcelado y hasta que no se vendan es privado, y si no se venden los lotes vuelven a nuestro patrimonio personal, por lo que la Municipalidad no tiene ningún derecho en extraer tosca, y està abierto un esquinero en calle Rodriguez Peña, por lo que vecinos también se acerquen y desechen sus residuos en esta cava”, dijo.

“Hubo un compromiso verbal de solucionar esta situación, hubo un compromiso verbal de la Municipalidad y ya han pasado seis meses y lejos de cumplir con esa promesa siguen extrayendo tosca; esta mañana me sorprendí nuevamente con la máquina retroexcavadora y una pala, seguían extrayendo tosca, ellos dicen que cumplen ordenes de parte de su capataz, Hugo Guzmán, que responde a su vez a directivas de sus superiores”, concluyó.