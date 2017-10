Fiesta de la Cerveza: Quilmes le ganó 2 a 0 a Huracán y se aseguró un lugar en la final del año

Quilmes es el campeón de la primera fase del Torneo Oficial de fútbol de Primera División, luego de haber derrotado a Huracán por 2 a 0 en una Bombonerita repleta en la que se vivió una verdadera fiesta del fútbol.

El partido alternó distintos momentos, pero Quilmes fue certero, tuvo en Luis Aramendi un referente que fue la constante del conjunto Cervecero durante todo el año, y en uno de los partidos más importantes no fue menos y aportó dos goles claves para que Quilmes pueda festejar.

Sin dudas fue un juego especial, una final con un clásico en el que Quilmes se robó el protagonismo y no dejó dudas de su superioridad ante un Globo que intentó, fue a la carga pero sin ideas claras para generar ocasiones de gol, Leonardo Gómez movió el banco, tocó el equipo pero no encontró respuestas y el Cervecero se quedó merecidamente con el partido y se aseguró un lugar para disputar la final del año.

Quilmes 2: Luengo; Marín, J. Espinal, Colonna y A. Aramendi; Leyes, Viera, Lustau y Di Croce; Zaragoza y L. Aramendi. DT: Omar Espinal.

Huracán 0: Fernández; D’Anunnzio, Wehrahne, Zanel y Uzidinger; Sánchez, Fritz, Domínguez y Ciccioli; Elizondo y Vannieuwenhoven. DT: Leonardo Gómez.

Goles en el primer tiempo: 27m. y 37m. L. Aramendi (Q).

Cancha: Boca.

Arbitro: Ezequiel Ostiza