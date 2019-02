Fiesta del Trigo: Sánchez coordinó temática de la Mesa Redonda con ruralistas y cooperativistas

Este jueves, el intendente Carlos Sánchez recibió a representantes de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, cooperativas del distrito, del Centro de Acopiadores de Cereales, la Chacra de Barrow y del Centro de Ingenieros Agrónomos de Tres Arroyos, para analizar la temática central que se planteará en la Mesa Redonda en el marco de la Fiesta Provincial del Trigo, la que se realizará el jueves 7 de marzo, a las 20:00 en la Sociedad Italiana.

El encargado de difundir los aspectos de la reunión fue el Secretario de Desarrollo Productivo, Ciencia y Tecnología de la comuna, contador Carlos Bayúgar, quien manifestó que el encuentro había sido solicitado por Sánchez, para definir el tema que se debatirá ese día.

A debatir: Logística y Mercado

Además de dar a conocer la fecha y hora de la Mesa Redonda, el funcionario anticipó que “luego de algunos intercambios y teniendo en cuenta el buen panorama que se abre para el trigo en este año, se trabajarán aspectos vinculados a la logística y mercado de trigo, por lo que ya se ha tomado contacto con Daniel Aseff y Leonardo Pierbattisti, quienes son especialistas cada uno en esos temas, y estamos esperando definir asimismo la presencia del Ministro Sarquís, de Agroindustria, y ya tuve contacto con la Privada del Ministerio para establecer la agenda, ya que no tenemos hasta el momento confirmación sobre si vendrá a la Mesa Redonda o al acto inaugural como sucedió el año pasado, pero seguramente se contará con su presencia en la Fiesta, ya que son 50 años y es una fiesta provincial”.

Otros temas

Bayúgar especificó que también en el transcurso del encuentro se plantearon otros temas, “uno vinculado a la preocupación de los productores ante el delito en el campo, el que se dejará plasmado en la Mesa Redonda, y el otro relativo al depósito de envases de agroquímicos, ya que la Municipalidad cuenta con el terreno y hay interés de dos fundaciones en trabajar el tema, por lo que mantendremos una reunión próximamente”.

Participaron por la Sociedad Rural su presidente Eugenio Simonetti, Pablo Fuente por el Centro de Acopiadores- representando al presidente de la entidad que no se hallaba en la ciudad- , José Massigoge, por la Chacra de Barrow, representando a la directora Pérez Maté que se encontraba en una reunión en Chascomús; Néstor Migasso por la Cooperativa Agraria, Miguel LLopis por la Cooperativa de Cascallares y Fidel Cortese por el Centro de Ingenieros Agrónomos. Fue convocado además el presidente de la Cooperativa Alfa, Juan Ouwerkerk, quien a su vez representa a Coninagro, quien no pudo asistir.