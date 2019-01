Fiestas en la playa: Monte Hermoso implementó controles de alcoholemia

En Monte Hermoso analizan qué marco regulatorio implementar ante la realización de fiestas informales en las playas.

El secretario municipal de Turismo, Hernán Arranz, explicó a LU 24 que “es algo preocupante en toda la costa. Nosotros lo venimos padeciendo hace cuatro o cinco años, pero viene en levantada”.

Cabe señalar que en Claromecó se vivió recientemente una situación similar.

“Desde el Estado no se pueden fomentar ni permitir”

“Es entendible que la gente con calor, tratando de disfrutar de una noche agradable, busque la playa y tenga ganas de tomar algo y escuchar música junto al mar. Lo que pasa es que la legalidad de las cosas empieza a tallar fuerte porque hay un vacío. Y desde el Estado no se pueden fomentar ni permitir teniendo en cuenta que concurren entre dos y tres mil personas y no hay ningún tipo de seguridad. Es un descampado que no tiene servicios, no hay nada, ni baños. Es estar a la buena de Dios a las 4 o 5 de la madrugada. Por eso hacemos operativos constantes y le hemos buscado la vuelta con controles de alcoholemia en los caminos vecinales que llevan a las playas lejanas”, explicó.

“Hay que saber leer lo que pide la gente”

Arranz consideró que “el empresario de la noche tiene que saber leer lo que le está pidiendo la gente: un boliche con salida a la playa. Abogamos continuamente durante todo el año para que nos visiten, por eso no podemos andar corriéndolos y poniéndoles trabas a todo. Lo que hay que hacer es regular para que la gente la pase bien”.

Concurrencia en ascenso

En Monte Hermoso, hace diez años que se llevan a cabo fiestas en las playas. En sus comienzos concurrían entre 200 y 300 personas un sábado. Hoy superan las dos mil, merced a la convocatoria que se hace a través de redes sociales, incluso durante la misma madrugada.

Actualmente, durante un fin de semana debe haber más de 120 mil personas en la ciudad.

Temporada aceptable

En cuanto a la temporada, el funcionario dijo que “nos va asombrosamente bien, teniendo en cuenta el contexto nacional y provincial que hay. El público se acerca masivamente a la ciudad aunque está cuidando muchísimo el bolsillo. Es que una familia tipo necesita para darse todos los gustos una inversión de 10 mil pesos por día”.

Sobre la ocupación en la segunda quincena de enero, informó que “los días de semana es de entre el 80 y 90 por ciento, mientras que es total sábado y domingo”.