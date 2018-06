Fin de semana con mucha actividad de la Liga Municipal de Voley

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos, informa que en nuestra ciudad se desarrolló un encuentro y torneo de Voley.

La Liga viene llevando a cabo un trabajo formativo, teniendo una gran participación en diversos campeonatos y presentaciones.

En esta oportunidad, estuvieron presentes equipos de Bahía Blanca como así también de Necochea.

Los resultados de los partidos del fin de semana fueron los siguientes:

Sábado 2 - Femenino.

Canarias (Bahía Blanca) vs Combinado de Tres Arroyos.

Bahía gano 2 de 3 partidos (2-0, 0-2, 2-0).

Sábado 2 Masculino.

Municipalidad Tres Arroyos vs UTN de Bahía Blanca (2-0).

Brontosaurios de Necochea vs Boca (2-0).

Combinado Ts As vs UTN (2-0).

Necochea vs UTN (0-2).

Combinado Ts As vs Necochea (2-1).