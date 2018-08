Finalizó la temporada de caza de liebre y el balance es aceptable

El responsable de la armería Desafío 3, Sergio Vitali, aseguró al finalizar la temporada de caza de liebres que el balance es positivo este año.

“Se puede hacer un balance bueno. El primer mes fue muy bueno y julio ya no; por ahí por los costos y por ello los cazadores dejaron de salir”, dijo.

Indicó además que a pesar de que fue un año bueno en cuanto al valor del ejemplar, 130 pesos los últimos días, “creo que no ayudó que hay menos ejemplares que otros años por los zorros”, consideró.

Vitali, manifestó su preocupación por lo que podría suceder el año próximo: “El año que viene creo que la actividad dejará de ser redituable y en unos años más podría desaparecer por las unidades que son pocas y porque no se llegará con el cupo para los frigoríficos, sino se combate el zorro y eso ya es imposible. El zorro no tiene además mercado por las pieles sintéticas. Me han llamado de otros lugares diciéndome que no hay mucha fauna y es a causa de la presencia de este animal”, sostuvo.