Finalmente hubo acuerdo entre Camioneros y Noicsa SA

Ayer en horas de la tarde, se concretó la nueva aplicación del convenio entre el Sindicato de Choferes de Camiones y la distribuidora local de productos ARCOR, Noicsa SA. Los camioneros tomaron una medida de fuerza durante los últimos días manifestándose para que se aplique el nuevo convenio, algo que se concretó este lunes.

Rubén Carabajal, secretario general del gremio, le dijo a LU 24 que “llegamos al acuerdo que teníamos en mente que era la aplicación del convenio dentro de la empresa. Esto significa una mejora en el salario de los trabajadores”

Además Carabajal sostuvo que “mejoras en la condición de trabajo no va a haber porque no eran trabajadores que la estaban pasando mal, ni que estaban cobrando un salario injusto, pero si era el que no correspondía por no estar encuadrados dentro de nuestro convenio”.

Afirmó que son 9 los empleados que se verán afectados a este nuevo convenio: “Estuvimos una semana con la medida de fuerza porque no había entendimiento, llegamos al mejor acuerdo para nosotros como sindicato de trabajadores y para la empresa creo que también porque accedieron a firmar el convenio”, explicó Carabajal, mientras que agregó que con otras firmas se están gestando “conversaciones, nosotros no queremos llegar a un conflicto, estamos tratando de dialogar constantemente. Es muy positivo el acuerdo, pero no es ni más ni menos como hemos hecho en otras empresas”.