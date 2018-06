Financiamiento educativo: no hay mención al Polideportivo en el proyecto de Cambiemos

El bloque de Cambiemos presentó un proyecto, en la Comisión de Legislación, con el objetivo de que el Municipio firme una carta acuerdo con la Dirección de Escuelas y el Consejo Escolar, que determina condiciones de afectación del Fondo de Financiamiento Educativo. La iniciativa, que en principio apuntaría según versiones a excluir del Fondo la obra del Polideportivo, no menciona a este espacio entre sus considerandos ni en el articulado, ya que se remite directamente a la suscripción del acta acuerdo en cuestión. Pero además, según se analiza por estas horas en el bloque vecinalista, la propuesta de Cambiemos fuerza el tratamiento en el Concejo de un tema que sería facultad del Ejecutivo, como es la firma de un compromiso con un área también del Poder Ejecutivo, en este caso provincial, como es la cartera de Educación.

En otro orden de cosas, y revisado el instructivo que acompaña el proyecto, el Polideportivo -una obra en plena ejecución y que ya superó todas las instancias administrativas requeridas incluso para su financiamiento- no encontraría obstáculo, teniendo en cuenta el fin con el que fue propuesto, para incluirse entre las obras a financiar.

Descriptos estos aspectos, el bloque macrista podría no encontrar oposición para que su proyecto sea aprobado en Legislación, pero sí para materializar la intención que tendría de desafectar al Polideportivo del FFE.