Firman convenio para que alumnos de Derecho de nuestra ciudad realicen pasantías en la Defensoría Pública

Esta tarde, la Universidad Católica de Salta - extensión Tres Arroyos- junto a la Defensoría departamental Bahía Blanca firmaron un convenio marco para que alumnos de Derecho realicen pasantías en nuestras ciudad.

En la sede de Quintana 85, estuvieron presentes la Defensora General del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Graciela Cortázar y la titular del Centro de Estudios Universitarios Virtual de Tres Arroyos, Sonia Bustillo junto a demás integrantes.

“El convenio tiene como finalidad la cooperación mutua entre dos instituciones de mucha importancia en Tres Arroyos como son la Universidad Católica que dicta la carrera de Derecho y la Defensoría Pública”, explicó la Dra. Cortázar. Además dijo que “estas dos instituciones, una del Poder Judicial y otra del ámbito académico, deciden con este convenio juntarse y aunar voluntades y trabajo para los futuros y futuras abogadas, formación que en la práctica es esencial para el ejercicio del derecho”.

Asimismo resaltó que “la Defensoría Pública es una institución del Estado donde trabajan abogados y abogadas representando intereses de aquellas personas que para acceder a la Justicia no contratan a un abogado en particular. En ese sentido cuestiones como la incapacidad económica o alguna cuestión cultural o simplemente una distancia o desconocimiento y porque hay una clausula nacional que así lo permite en materia penal, no querer o no decidir un abogado particular, entonces el Estado garantizando este derecho esencial a la defensa y pone al servicio a estos defensores oficiales”.

Las pasantías consistirán en que los estudiantes vayan a la Defensoría en el horario de trabajo y se inserten en la dinámica del grupo del trabajo. “Van a estar al lado de cada defensor, depende del área se los va a ser rotar y van a participar de ese trabajo primero como observadores y después participando en la medida que vayan pudiendo aportar su propia experiencia en el asesoramiento”, concluyó la Defensora General.