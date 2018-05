Fixture Femenino ATB 2018

La asociación Tresarroyense de Básquet difundió el fixture de las diferentes categorías del básquet femenino

Equipos participantes

Categoría pre mini y mini:

• Cef de Gonzales Chaves

• Sport Club (tres arroyos)

• Recreativo Claromeco (claromeco)

• Club de Pelota (tres arroyos)

Modalidad encuentros, categoría pre mini 3x3, categoría mini 5 vs 5

Categoría intermedia de 13 a 18 años

• Sport Club (tres arroyos)

• Huracán (tres arroyos)

• Recreativo Claromeco (claromeco)

• Club de Pelota Blanco (tres arroyos)

• Club de Pelota Rojo (tres arroyos)

Modalidad campeonato

Categoría superior

• Argentino jrs (tres arroyos)

• Sport Club (tres arroyos)

• Cef San Cayetano (san Cayetano)

• Club de pelota (tres arroyos)

Modalidad campeonato

FIXTURE

PRE MINI Y MINI

DOMINGO 06/05 CANCHA DE SPOR CLUB

PRE MINI

10 HS CPTA VS CHAVES

10 HS SPORT CLUB VS CLAROMECO

MINI

11 HS CPTA VS CHAVES

12 HS SPORT CLUB VS CLAROMECO

DOMINGO 13/05 CANCHA RECREATIVO CLAROMECO

PRE MINI

10 HS CLAROMECO VS CHAVES

10 HS CPTA VS SPORT CLUB

MINI

11 HS CLAROMECO VS CHAVES

12 HS CPTA VS SPORT CLUB

DOMINGO 03/06 CANCHA DE CEF DE CHAVES

PRE MINI

10 HS CPTA VS CLAROMECO

10 HS CHAVES VS SPORT

MINI

11 HS CPTA VS CLAROMECO

12 HS CHAVES VS SPORT CLUB

DOMINGO 17/06 EN CANCHA DE CLUB DE PELOTA

PRE MINI

10 HS CPTA VS CHAVES

10 HS CLAROMECO VS SPORT CLUB

MINI

11 HS CPTA VS CHAVES

12 HS CLAROMECO VS SPORT CLUB

MIERCOLES 20/06 EN CANCHA DE SPORT CLUB

PRE MINI

10 HS SPORT CLUB VS CPTA

10 HS CLAROMECO VS CHAVES

MINI

11 HS SPORT CLUB VS CPTA

12 HS CLAROMECO VS CHAVES

DOMINGO 08/07 EN CANCHA DE RECREATIVO CLAROMECO

PRE MINI

10 HS CLAROMECO VS CPTA

10 HS SPORT CLUB VS CHAVES

MINI

11 HS CLAROMECO VS CPTA

12 HS SPORT CLUB VS CHAVES

DOMINGO 15/07 EN CANCHA DE CLUB DE PELOTA

PRE MINI

10 HS CPTA VS CHAVES

10 HS SPORT CLUB VS CLAROMECO

MINI

10 HS CPTA VS CHAVES

10 HS SPORT CLUB VS CLAROMECO

FIXTURE CATEGORIA INTERMEDIA

FECHA 1

CPTA ROJO VS SPORT CLUB SABADO 05/06 18 HS (al finalizar la tira de masculino) (cancha cpta)

CLAROMECO VS HURACAN DOMINGO 06/06 EN CANCHA DE SPORT CLUB (al finalizar el encuentro de pre mini y mini) (cancha recreativo)

LIBRE: CPTA BLANCO

FECHA 2

CLAROMECO VS SPORT CLUB DOMINGO 13/06 EN CLAROMECO (al finalizar el encuentro de pre mini y mini) (cancha recreativo)

CPTA BLANCO VS HURACAN (entre semana, 12 y 13 de mayo zonal u15 de selecciones) (cancha cpta)

LIBRE: CPTA ROJO

FECHA 3

SPORT CLUB VS HURACAN DOMINGO 20/05 HORARIO A COORDINAR (cancha sport club)

CPTA ROJO VS CPTA BLANCO SABADO 19/05 HORARIO A COORDINAR (cancha cpta)

LIBRE: CLAROMECO

FECHA 4

CLAROMECO VS CPTA ROJO SABADO 26/05 (ver tema árbitro, irían por un solo partido) (cancha recreativo)

CPTA BLANCO VS SPOR CLUB SABADO 26/05 (cancha cpta) (coordinar horario)

LIBRE: HURACAN

FECHA 5

CLAROMECO VS CPTA BLANCO VIERNES 25/05 (cancha recreativo) (ver tema árbitros, irían por un solo partido)

HURACAN VS CPTA ROJO DOMINGO 27/05 (cancha huracán, horario por la mañana)

LIBRE: SPORT CLUB

FECHA 6

SPORT CLUB VS CPTA ROJO SABADO 02/06 (después de 18:30 hs cuando los árbitros terminan las tiras de masculino) (cancha sport club)

CLAROMECO VS HURACAN (coordinar día ya que huracán viajaría con esa sola categoría y ver tema árbitro que irían por a claromeco por un solo partido)

LIBRE: CPTA BLANCO

FECHA 7

SPORT CLUB VS CLAROMECO DOMINGO 17/06 (al finalizar los encuentros de pre mini y mini) (en cancha de sport club)

HURACAN VS CPTA BLANCO SABADO 02/06 (al finalizar la tira de masculino de huracán)

LIBRE: CPTA ROJO

FECHA 8

HURACAN VS SPORT CLUB MIERCOLES 20/06 (después de las 15 hs cuando sport club regresa del encuentro en chaves) (en cancha de sport club)

CPTA ROJO VS CPTA BLANCO (entre semana)

LIBRE: CLAROMECO

FECHA 9

CPTA ROJO VS CLAROMECO MIERCOLES 20/06 (al finalizar los encuentros de pre mini y mini en cpta) (cancha de cpta)

SPORT CLUB VS CPTA BLANCO SABADO 23/06 (después de 18:30 que finalizan las tiras de masculino para liberar árbitros)

LIBRE: HURACAN

FECHA 10

CPTA BLANCO VS CLAROMECO DOMINGO 08/07 (al finalizar el encuentro de pre mini y mini) (en cancha de recreativo)

CPTA ROJO VS HURACAN DOMINGO 08/07 (después de las 16 hs) (en cancha de cpta)

LIBRE: SPOR CLUB

FIXTURE CATEGORIA SUPERIOR

FECHA 1

SPORT CLUB VS ARGENTINO DOMINGO 20/05 (cancha de sport club)

CPTA VS CEF SAN CAYETANO SABADO 19/05 20 HS (cancha cpta al finalizar el partido de intermedia entre cpta rojo vs cpta blanco)

FECHA 2

CPTA VS SPORT CLUB SABADO 26/05 (cancha cpta)

ARGENTINO VS CEF SAN CAYETANO SABADO 26/05 (cancha argentino)

FECHA 3

ARGENTINO VS CPTA MARTES 29/05 (cancha donde haga de local centro vasko en primera)

SPORT CLUB VS CEF SAN CAYETANO DOMINGO 03/06 (horario a coordinar cuando la gente de sport club regrese del encuentro de pre mini y mini en chaves) (en cancha de sport club)

FECHA 4

ARGENTINO VS SPORT CLUB DOMINGO 10/06 (cancha argentino)

CPTA VS CEF SAN CAYETANO SABADO 09/06 (cancha cpta)

FECHA 5

SPORT CLUB VS CPTA MIERCOLES 20/06 (después del partido de intermedia entre sport club y huracán) (cancha sport club)

ARGENTINO VS CEF SAN CAYETANO DOMINGO 17/06 (cancha argentino)

FECHA 6

CPTA VS ARGENTINO SABADO 23/06 (si hay árbitros ya que tendrían demasiados partidos en un día y terminarían demasiado tarde)

SPORT CLUB VS CEF SAN CAYETANO DOMINGO 24/06