Maxi Fjellerup jugará el Sudamericano U21 con Argentina

El tresarroyense Máximo Fjellerup jugará en Salta el torneo Sudamericano U21, que será parte del Calendario de Consubasquet por primera vez en su historia. El evento se disputará en el Estadio Delmi del 30 de julio al 5 de agosto y contará con la participación de las selecciones de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú, además del local, obviamente.

El equipo argentino estará dirigido por Silvio Santander, Director Nacional Formativo y asistente de la Selección mayor, quien, a su vez, será asistido por Maxi Seigorman y Diego Lifschitz y por Ezequiel Lavayen, como PF.

El plantel comenzará a entrenar el 23 de julio, en CeNARD y se trasladará luego a la capital salteña cinco días después.

Respecto del formato de juego, está previsto que se enfrenten todos contra todos, con una jornada libre en el medio (2/8) y el último día final.

Fixture:

30/07

16:30 PARAGUAY vs URUGUAY

18:45 BRASIL vs CHILE

21:00 ARGENTINA vs PERU

31/07 SALTA

16:30 PERU vs PARAGUAY

18:45 URUGUAY vs BRASIL

21:00 CHILE vs ARGENTINA

01/08

16:30 PERU vs URUGUAY

18:45 PARAGUAY vs CHILE

21:00 ARGENTINA vs BRASIL

02/08

LIBRE

03/08

16:30 CHILE vs PERU

18:45 BRASIL vs PARAGUAY

21:00 URUGUAY vs ARGENTINA

04/08

16:30 PERU vs BRASIL

18:45 URUGUAY vs CHILE

21:00 ARGENTINA vs PARAGUAY

05/08

16:30 5° vs 6°

18:45 3° vs 4°

21:00 1° vs 2°



Los convocados

- Bases: Fernando Zurbriggen (Obras Sanitarias), Facundo Corvalán (Bahía Basket) y Lautaro López (Baskonia)

- Escoltas: Maxi Fjellerup (Bahía Basket), Santiago Vaulet (Bahía Basket) y Matías Solanas (San Martín de Corrientes)

- Aleros: Leonardo Lema (Atenas) y Ayan Carvalho (sin club)

- Ala pivotes: Maximiliano Andreatta (Harcum College de Philadelphia), Enzo Rupcic (Instituto) y Tomás Chapero (Bahía Basket)

- Pivotes: Lautaro Berra (Obras Sanitarias), Andrés Germano (Boca) y Santiago Bruera (Florida Atlantic NCAA)