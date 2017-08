Fjellerup, protagonista de la entrevista de la semana de CABB Magazine

Máximo Fjellerup pasó por “La entrevista de la semana” de CABB Magzine y se prendió a una charla a fondo con Leandro Fernández contando todo sobre su primera gran experiencia con la Selección Mayor.

El tresarroyense es el más joven del plantel (19 años) y confiesa sus sensaciones, explica las ventajas y complicaciones de su corta edad, analiza el presente del equipo rumbo a la AmeriCup, sueña con un lugar entre los 12 y resalta la importancia del aprendizaje: “Vine a generarme buenos hábitos que me sirvan para mi carrera”.

-¿En qué momento de la preparación se encuentran?

-Desde lo personal, es una experiencia que me pone muy contento. Tengo la chance de compartir con chicos con los que no había estado, más la posibilidad de reencontrarme con otros, además de estar con Luis (Scola). Como equipo, nos queda conocernos un poco más y mejorar cosas de grupo, pero nos lo irá dando la experiencia y el recorrido juntos.

-¿Qué les dejaron esos primeros partidos ante Uruguay en Montevideo?

-Siempre suma jugar contra otro equipo que te pone sobre la mesas tus debilidades y lo que te falta mejorar. El tema defensivo es lo clave que debemos mejorar. Si no defendemos, se nos hará muy difícil competir. En ataque, no tenemos mucha gente con muchos puntos en sus manos desde el uno contra uno. Laprovittola, Facu (Campazzo) y Luis los tienen, pero igual hay que darle más bola al tema defensivo.

-¿Es a lo que le apuntarán en el Súper 4 La Caja este fin de semana?

-Sin dudas. Hay que mejorar el tema defensivo. Nuestra primera opción en ataque siempre será correr, a todos nos gusta, lo hacemos en nuestros clubes. Si defendemos duro y podemos correr, nos vamos a sentir cómodos.

-Es tu primera vez en un proceso principal de Selección Mayor, ¿cuáles son las sensaciones?

-Al principio me resultaba un poco incómodo desde el juego, porque acá no es como en tu club que tomás muchas decisiones con la pelota. Acá tenés tu rol y debés hacer lo que mejor sabés. Hay que encontrar lo que el equipo necesita de uno. Si cada uno lo hace, andaremos todos mucho mejor.

-¿Te costó entenderlo? Porque además se suma que sos el más joven del plantel.

-En los últimos días estoy entendiendo mucho más mi rol, haciendo más hincapié en lo defensivo. Ahí puedo dar una mano muy grande. En el primer partido contra Uruguay lo hice bien, y el equipo puede confiar en mí en ese sentido. Después, en ataque rápido también tengo para darle muchas cosas.

-¿Te sorprendió algo de ese primer panorama que encontraste de la Selección Mayor?

-En los primeros días me costó mucho el tema de la dinámica del juego, el hecho de tomar decisiones más rápido. Facu, Nico, Luis, Pato (Garino)… Todos están acostumbrados a otro nivel, y me costó bastante al comienzo. Cuando jugábamos cinco contra cinco me cansaba más rápido que en mi club, cuando ahí soy de lo mejor en cuanto a lo físico. Esa parte me costó, pero cuando pasan los entrenamientos y los enfrentás todos los días, te vas acostumbrando.

-Dentro de un plantel renovado, sos el más joven del equipo. ¿Lo sentís de cierta manera?

-A veces sí. A veces me frustro por no poder hacer cosas que el resto hace, pero después entiendo que soy joven, que tengo menos experiencia y que hay cosas que todavía no las sé, que me faltan por ser joven. Ya las voy a ir mejorando.

-¿Y ser el más joven tiene su parte buena también?

-Sí, obvio. Puedo disfrutar más, sin tener la presión de llevar el equipo al hombro. Cosas que, quizá, más adelante se den o no. Pero ahora puedo disfrutar y hacer mi juego tranquilamente.

-¿Cuánto sirvió para los más jóvenes como vos el hecho de que Scola los haya juntado para entrenarse en la previa?

-Es algo muy lindo, porque él -como otros de los históricos- siempre fue un ídolo para admirar. Pero lo que más se mira es la parte externa, la alimentación, el cuidado, los hábitos.

-Para los jóvenes siempre está el hecho de mirar a Scola u otros con más recorrido con cierta idolatría. ¿Para vos es difícil descolgar el póster que podés llegar a tener de los referentes?

-Entiendo que son grandes jugadores, que hicieron y hacen mucho por la Selección, pero al momento de entrenarnos son jugadores que están en tu posición, con los que querés competir para estar al nivel de ellos. Después, afuera de la cancha, siempre se los trata con el mayor de los respetos y escuchando, porque tienen experiencia encima y todo lo que te dicen lo hacen para bien, nunca para que te vaya mal. Son todos buenos chicos que te tratan de ayudar.

-¿Sos de acercarte y buscar consejos?

-No. Salvo que sea algo muy específico que no entiendo, no soy de preguntar mucho.

-¿En qué momento está tu juego después de una temporada muy buena en Bahía Basket?

-Sé que mi juego seguirá progresando en Bahía, y acá tengo que aplicar lo bueno que hice durante la temporada. Acá trataré de defender siempre al 100% y aprovechar lo que me quede adelante. Acá también me tocó jugar de 3 y, si bien de entrada me costaba, entendí que puede ser algo que el equipo necesite, entonces me preparo para hacerlo.

-Si hay algo que quizás le falta a tu juego es el tiro de tres puntos. ¿Hacés mucho hincapié en mejorarlo, lo sentís muy necesario?

-Sí, sé que tengo que mejorarlo. Como también lo hice con mi físico, porque cuando llegué a la Liga no podía jugar. O como lo hice con mi defensa, y así con todo. Es más, si le preguntás hoy a Luis, te va a decir que aún tiene cosas que mejorar de su juego. Con entrenamientos y siendo cabeza dura, mejoraré cosas. Todo lo que deba mejorar es una motivación para trabajar todos los días.

-¿Cuál es tu idea para este proceso?

-Estar entre los 12 es un objetivo que está siempre y no se discute. Pero más que nada vine a aprender, a generarme buenos hábitos que no sólo mi sirvan durante este mes, sino en toda la temporada y lo que se me viene; y que además se los pueda enseñar a los chicos de Bahía que no tienen la posibilidad de estar acá. Quiero poder aplicar lo que aprendo acá durante todo el año en Bahía y en mi carrera. El tema de la comida, físico y prevención de lesiones… Son cosas que quizás antes no les daba mucho bola y ahora sí, les presto más atención.

-¿A los más chicos les cuesta entender la importancia de esos hábitos, del cuidado físico, alimenticio y demás?

-Sí, nos cuesta. O sea, vemos que Luis y Manu, por ejemplo, lo hicieron pero cuando ya tenían sus años. No sé si a los 19 no comían pastas y ese tipo de cosas. Pero bueno, la época va cambiando, y son cosas que te ayudan a mejorar desde lo personal y hay que aplicarlas. Muchas veces se hace difícil, pensás “¿qué tanto me va a cambiar a los 19 años el hecho de comer un chocolate?”. Pero esa mentalidad hay que cambiar, hay que poder decir que no porque es algo que me hará bien. Es un hábito para aplicar todos los días.

-Sergio Hernández supo decir que, a veces, los chicos necesitan su tiempo para ser chicos.

-Exacto. A veces nos pasamos de rosca con esa mentalidad del cuidado. Y a veces está bueno tener la mentalidad de alguien de 20 años.

-Con el proceso ya avanzado, ¿creció la ilusión por quedar entre los 12?

-Sí, sin dudas. Además está la chance de jugar en Bahía Blanca. Estaría buenísimo. Me encantaría ser parte de la Mayor siendo tan joven. Pero, como te dije, vine a aprender mucho.