Fjellerup y Thygesen optimistas en poder dejar a Quilmes en el camino

En el entrenamiento matutino previo al cuarto juego entre Bahía Básquet y Quilmes de Mar del Plata, LU 24 estuvo presente en el Polideportivo Islas Malvinas y dialogó con Máximo Fjellerup y Fermín Thygesen.

Los nativos de nuestra ciudad se mostraron optimistas en cerrar la serie está noche, ya que de obtener un triunfo accederán a la semifinal de la conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquet.

En los principales conceptos Máximo destacó: “ La verdad que trato de aportar un poco de todo en cada una de las facetas del juego, no me centro tanto en anotar puntos, sino que mi tarea se basa en conseguir rebotes, asistencias, jugar para mis compañeros quienes son primeras opciones en ofensiva”.

Por su parte Fermín expresó: “Trato de aportar lo mío en cada minuto que me toca estar en cancha, por suerte “Sepo” Ginóbili me ha dado su confianza y eso es muy importante.

Respecto del reciente título en la Liga de Desarrollo, el base surgido en Argentino dijo sentirse “muy contento y satisfecho con su rendimiento”.

Por último, ambos enviaron un agradecimiento a cada uno de los tresarroyenses que siempre están pendientes de ellos y apoyándolos en cada lugar del país.